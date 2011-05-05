-MLKP ÜYELİĞİ DAVASINDA KARAR İSTANBUL (A.A) - 04.05.2011 - Terör örgütü MLKP üyeliği davasında 4 sanık, "Anayasal düzeni zor yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan müebbet hapis, Tutuklu Gazeteciler Dayanışma Platformu (TGDP) Sözcüsü Necati Abay da "yasa dışı MLKP terör örgütü üyesi olduğu" gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali Gül Alkaya, Hatice Duman, Güllüzar Erman, Ahmet Doğan ve Hasan Özcan katıldı. Tutuklu sanık Sami Özbil'in getirilmediği duruşmada, tutuksuz sanıklardan gazeteci Necati Abay'ı avukatı Gülizar Tuncer temsil etti. Mahkeme üyesi Mehmet Karababa'nın başkanlık yaptığı duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, beraat ve tahliyelerini talep etti. Abay'ın avukatı Gülizar Tuncer de daha önce heyetle ilgili ret talebinde bulunduklarını ve bu taleplerinin kabul edilmediğini hatırlatarak, "Bizim ret nedenlerimiz heyete güvensizlikten kaynaklanmaktadır. Biz ayrıca, özel yetkili mahkemelerde görev alan bütün savcı ve hakimlerin tarafsız ve bağımsız olmadığı düşüncesinde olduğumuzdan ret talebinde bulunduk. Mahkemenizce ret talebimizin reddine ilişkin karara itiraz ettik. Bu itirazın sonucunun beklenmesini talep ediyoruz" diye konuştu. Müvekkili Abay'ın 20 yıllık gazeteci olduğunu ve ilk celsede tahliye edildiğini aktaran Tuncer, "Necati Abay'ın esas suçu, Atılım gazetesinde çalışması ve sosyalist olmasıdır. Beraat talep ediyoruz" ifadesini kullandı. Diğer sanık avukatlarına da son sözlerini soran mahkeme heyeti, avukatların görüş ve taleplerinin ardından dosyayı karara bağladı. Sanıklar Ali Gül Alkaya, Hatice Duman, Güllüzar Erman ve Ahmet Doğan'ı, "Anayasal düzeni zor yoluyla ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gazeteci Necati Abay ve Hasan Özcan'ı da "yasa dışı MLKP terör örgütü üyesi olmak" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırdı. 25 Aralık 2002'de Tedaş trafosuna ve 16 Ocak 2003'te Ümraniye MHP ilçe binasına bomba koyma suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Rıza Kaplan'ın, "yasa dışı örgüt üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 7 yıl 6 ay ve "mala zarar vermek" suçundan 10 ay olmak üzere toplam 14 yıl 7 ay hapisle cezalandırılmasını öngören heyet, sanıklar Cengiz Yıldız, Songül Yıldız, Zuhal Güven ve İbrahim Akmazlar'ın davalarının, zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına hükmetti. Sanıklar Erkan Akbıyık, Ağca Köse, Erdal Aslan ve Yusuf Uçar'ın, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarını kararlaştıran heyet, hasta olduğu için duruşmalara katılmadığı ve savunmasını yapmadığı gerekçesiyle sanık Sami Özbil'in dosyasının ayrılmasına karar verdi. Davanın sanıklarından Necati Abay, Atılım gazetesinde çalışırken 13 Nisan 2003'te Kadıköy'deki evinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmış, Devlet Güvenlik Mahkemesinde 17 Nisan 2003'te tutuklanmış ve 3 Ekim 2003'te de 4 No'lu DGM'de yapılan ilk duruşmada tahliye edilmişti.