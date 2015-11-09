"MLKP, MİT'e saldırı hazırlığında" iddiası

Ankara’da 102 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamadan devlet büyüklerini, emniyet mensuplarını ve MİT’i sorumlu tutan MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) örgütünün eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddia edildi.

Habertürk’ten Enis Yıldırım’ın haberine göre İstihbarat kaynaklarına göre, saldırıdan devlet büyükleri ve emniyet mensuplarının yanı sıra MİT’i sorumlu tutan MLKP örgütü, MİT’e karşı sansasyonel eylem hazırlığında.

Eylem gerçekleştirecek teröristlerin kimlikleri de belirlendi. MLKP terör örgütüne ait internet sitelerinde teröristlerin intikam yemini yaptığı, örgütün yasadışı yollardan Suriye’ye giderek silahlı ve ideolojik eğitim aldığı öğrenildi.

İstihbarat birimleri, olası yeni saldırılar için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. Albüm haline getirilen teröristlerin fotoğrafları ve bilgi notu gizli yazıyla tüm birimlere ulaştırıldı.

Kendi güvenliğini sağlayan MİT’e takviye polis verilmesi kararlaştırıldı.