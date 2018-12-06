Mladost Zagreb - Galatasaray: 0-3

İSTANBUL (DHA)

SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic

HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi

MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)

GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L), Özgür, Selim, Ufuk)

SETLER: 17-25, 21-25, 20-25

SÜRE: 66 dakika (20, 24, 22)

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 16\'lı Finaller Turu\'ndaki rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan\'ın Mladost Zagreb takımına konuk oldu.

Dom Odbojke Bojan Stranic\'te oynanan mücadeleyi 25-17, 25-21 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası\'nda 8\'li Finaller Turu\'na yükseldi.