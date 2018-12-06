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Spor

Mladost Zagreb - Galatasaray: 0-3

İSTANBUL (DHA) SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji) GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğ

06 Aralık 2018 02:08

İSTANBUL (DHA)

SALON: Dom Odbojke Bojan Stranic
HAKEMLER: Elisabeth Wurtenberger, Monika Ujhazi
MLADOST ZAGREB: Marelic, Dukic, Prlic, Sedlacek, Mihalj, Krnic, Sarcevic (L) (Sabljak, Nikacevic, Mitrasinovic, Bakonji)
GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L) (Muzaffer, Onurcan (L), Özgür, Selim, Ufuk)
SETLER: 17-25, 21-25, 20-25
SÜRE: 66 dakika (20, 24, 22)

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 16\'lı Finaller Turu\'ndaki rövanş maçında deplasmanda Hırvatistan\'ın Mladost Zagreb takımına konuk oldu.
Dom Odbojke Bojan Stranic\'te oynanan mücadeleyi 25-17, 25-21 ve 25-20\'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası\'nda 8\'li Finaller Turu\'na yükseldi.

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