-MLADİÇ'İN DAVASI ERTELENDİ LAHEY (A.A) - 04.07.2011 - Bosna’daki savaş sırasında binlerce masum sivilin katledilmesinden sorumlu tutulan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç’in davası ileri bir tarihe ertelendi. Hollanda'nın Lahey kentinde eski Yugoslavya için kurulan savaş suçları mahkemesinde görülen davada, Mladiç’in duruşma salonundan çıkarılmasının ardından verilen kısa aradan sonra, mahkeme başkanı hazırlanan iddianameyi okudu. Daha sonra duruşmanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi, ancak sonraki duruşma tarihi hakkında açıklama yapılmadı.