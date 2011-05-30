-MLADİÇ'E DESTEK MİTİNGİ BELGRAD (A.A) - 29.05.2011 - Sırbistan'daki aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nin (SRS) organizasyonuyla Belgrad'da, Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç'in gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla miting düzenlendi. Sırbistan Milli Meclisi önünde yapılan mitinge, Ratko Mladiç'in oğlu Darko Mladiç, eşi Bosilyka Mladiç, Radikal Sırp Partisi'nin Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde tutuklu olan lideri Voyislav Şeşel'in oğlu Vladimir Şeşel, SRS Genel Başkan Yardımcısı Dragan Todoroviç ile binlerce aşırı milliyetçi Sırp katıldı. Ratko Mladiç'in ve Lahey'deki mahkemede savaş suçundan yargılanan Bosnalı Sırpların eski siyasi lideri Radovan Karaciç'in posterlerini taşıyan protestocular, sık sık Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç aleyhine slogan attı. Ratko Mladiç'i ''kahraman'' olarak nitelendiren eylemciler, Mladiç'in Lahey'deki savaş suçları mahkemesine teslim edilmemesini de istedi. Mitingde, Darko Mladiç, Bosilyka Mladiç ve Vladimir Şeşel birer konuşma yaptı. Darko Mladiç, babasının sağlık durumunun iyi olmadığını, bu nedenle Lahey'deki mahkemeye teslim edilmemesi gerektiğini savundu. Voyislav Şeşel'in cezaevinden yazdığı mektup da mitingde okundu. Mektubun okunması sırasında protestocular, Lahey'deki mahkemeyi ve Sırbistan hükümetinin yetkililerini attıkları sloganlarla protesto etti. Polis ekipleri, yerel saat ile 19.00'da başlayan ve 2 saat yapılması için izin verilen mitingin, süresinin dolmasına rağmen sona ermemesi üzerine mitingin organizatörlerini uyardı. Polisin uyarısı üzerine, mitinge katılanlar güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırdı. Eylemcilere müdahale eden polis ekipleri, taşkınlık yapan bazı kişileri gözaltına aldı. Dağılmamakta ısrar eden eylemcilerin miting alanında bekleyişi devam ederken, polis ekipleri eylemin yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemi aldı. Sırbistan polis ekiplerinin, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği binasının da bulunduğu yabancı misyon binaları önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.