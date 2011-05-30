Mladiç yanlıları sokakta: 20 yaralı

T24- "Bosna kasabı" lakaplı Ratko Mladiç'in 16 yıl sonra yakalanmasının ardından ortalık gergin... Sırbistan'ın başkenti Belgrad, Mladiç'in tutuklanmasına tepki gösterenlerin protestolarına sahne oldu. Gösteriler kısa süre sonra çatışmaya dönüştü. 20 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi de gözaltına alındı.

Srebrenitsa katliamının sorumlusu, eski Bosnalı Sırp Komutan Ratko Mladiç'in yakalanmasının ardından Srbistan'da gerilim yüksek.

Başkent Belgrad'da Mladiç'in yakalanmasını protesto için sokaklara çıkan göstericilerle polis çatıştı.

Taşların ve sopaların konuştuğu gösteride 20 kişi yaralandı, yaklaşık 200 kişi de gözaltına alındı.

Polis, bir ara göstericileri dağıtmakta zorlanınca atlı birliklerini devreye soktu.

Mladiç için yakalandığı kasaba olan Lazarevo'da da ayin düzenlendi.

Eski Bosnalı Sırp Komutan'a destek verenler, "kahraman" olduğunu iddia ettikleri Mladiç için dua etti.

16 yıl sonra yakalanan Mladiç ise Belgrad'da kapalı kapılar ardında tutulmaya devam ediyor. Ailesi ve avukatı, Mladiç'i ziyaret etti.

Daha önce, müvekkilinin "insan enkazına" dönüştüğünü iddia eden avukatı, Mladiç'in sağlık durumunun git gide kötüye gittiğini öne sürdü, "Lahey'e göndermeyin" isteğini yineledi.

Gün boyunca en tartışmalı açıklama ise 'Bosna kasabı' olarak isimlendirilen Mladiç'in oğlu Darko Mladiç'ten geldi.

Tüm dünya Srebrenitsa'da 8 bin Müslüman'ın ölümünden Mladiç'i sorumlu tutsa da oğlu iddiaları reddetti.

Darko Mladiç, "Babamın Srebrenitsa'da olanlarla ilgisi yok. Onun emri kadın, çocuk, yaralı ve tutuklu askerlerin tahliyesiydi. Daha sonra yapılanlar babamın inisiyatifiyle yapılmış değildir" dedi.

Mladiç'in ne zaman Lahey'deki Savaş Suçları Mahkemesi'ne teslim edileceği sır gibi saklanıyor, "En fazla 10 gün içinde" deniyor.

Mladiç'in avukatları iade talebini temyiz edecek.

Ama Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne daha önce vekaleten başkanlık yapan Türk yargıç Mehmet Güney, iade işleminin iki üç gün içinde tamamlanabileceğini söyledi.

Güney, Mladiç'in yargılandığı davanın 1 buçuk-2 yıl süreceğini belirtti.