-MLADİÇ MİLLETİNİ SAVUNMUŞ BELGRAD (A.A) - 30.05.2011 - Savaş suçundan tutuklanan Bosnalı Sırpların eski komutan Ratko Mladiç'in avukatı Miloş Şalyiç, ''Lahey'deki savunmanın temel fikri Mladiç'in hiçbir suçun sorumlusu olmadığı, görevini yerine getirerek, kendi milletini savunduğu unsuru olacaktır'' dedi. Miloş Şalyiç, müvekkili Ratko Mladiç'i bugün Belgrad Yüksek Mahkemesi Savaş Suçları Bölümü tutukevinde ziyaret ettikten sonra, mahkeme önünde AA muhabirinin sorularını yanıtladı. ''Mladiç'i Lahey'de nasıl savunacakları'' yönündeki soruyu Şalyiç, ''Lahey'deki savunmanın temel fikri Mladiç'in hiçbir suçun sorumlusu olmadığı, görevini yerine getirerek, kendi milletini savunduğu unsuru olacaktır'' şeklinde yanıtladı. Şalyiç, ''Duruşmaya kimleri tanık olarak çağıracaksınız?'' sorusu üzerine, Mladiç'in kendisine 15-20 kişilik bir liste yazdırdığını belirtti. Bu listede savaş zamanında ABD Başkanı olan Bill Clinton ile şu anki Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un ve savaş zamanında NATO Güneydoğu Avrupa Müttefikleri Komutanı'nın da isimlerinin bulunduğunu belirten Şalyiç, ''Mladiç, bu kişilerin Lahey'deki mahkemeye tanık olarak çağrılmasını istedi. Biz de müvekkilimizin bu talebini yerine getirmek için mahkemeye gerekli başvuruda bulunacağız'' dedi. ''Mladiç'in Lahey'e birkaç gün içinde sevk edilmesi gerçekçidir'' diyen Şalyiç, ancak kendilerinin itirazlarını birkaç saat içinde yetkili mercilere yapacaklarını kaydetti. -''SÜREKLİ KIZININ MEZARINDAN BAHSEDİYORMUŞ''- Miloş Şalyiç, Mladiç'in tutukevinde sürekli 23 yaşında intihar eden kızı Ana'nın mezarını ziyaretinden bahsettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: ''Müvekkilim, (Eğer kızımın mezarını ziyarete izin verilmezse, general üniformasıyla yürüyerek annemin mezarına giderim) diyor. Ancak konuşurken müvekkilim sürekli konudan konuya atlıyor. Bu da sağlık durumunun ciddi olduğunu gösteriyor. Dikkat dağınıklığı bulunuyor. Normal bir mahkeme sürecinin başlaması ve devam etmesi müvekkilimin bu haliyle çok zor olacaktır.'' -''BOSNA KASABI'' AĞLADI- Bosna'daki savaş sırasında Srebrenitsa'da 8 bin insanın bir günde katledilmesi, birçok masum sivilin hunharca öldürülmesi, çok sayıda kadının tecavüze uğraması gibi suçların sorumlusu olarak Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanacak olan Ratko Mladiç'in bugün ilk kez torunlarını gördüğü ve ağladığı belirtildi. Avukat Miloş Şalyiç, bugün müvekkilini, 10 yaşındaki kız torunu Anastasya ve 5 yaşındaki erkek torunu Stefan'ın ziyaretine geldiğini söyledi. Mladiç'in bugün torunlarıyla ilk kez görüştüğünü ileri süren avukat Şalyiç, ''Mladiç, torunlarının geleceğini öğrendiği zaman gözyaşı dökmeye başladı. Benim uyarım üzerine gözyaşlarını silip torunlarıyla kucaklaştı. Ancak kucaklaşma sırasında Mladiç yeniden gözyaşı döktü. Çünkü o torunlarını ilk kez görüyordu.'' Bu arada, Mladiç'in oğlu Darko'nun çocukları olan Anastasya ve Stefan, babalarıyla birlikte geldikleri tutukevinde dedeleriyle yaklaşık 2 saat görüştü.