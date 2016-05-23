MKYK'ya giren Markar Esayan'ın adı, AKP'nin internet sitesinde yanlış yazıldı

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi seçilen İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın adı, partinin internet sitesinde 'Eseyan' olarak yazıldı.

Dün gerçekleştirilen AKP 2. Olağanüstü Kongresi'nin ardından değişen MKYK üyelerinin özgeçmişleri, partinin resmi internet sitesine eklendi. AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın adı, tanıtım bölümünde 'Markar Eseyan' olarak yer aldı.

Esayan'ın adı, özgeçmiş metninde doğru yazıyor.

Tek liste halinde gidilen MKYK seçimlerinde, 1470 delegeden 1349'u oy kullanmış, MKYK Asıl Üyeleri 1343 oyun tamamını alarak onaylanmıştı.

Markar Esayan'ın, akparti.org 'da yer alan özgeçmişi şöyle:

1969 İstanbul Şişli doğumlu Markar Esayan ilkokulu Bomonti Mıhitaryan, liseyi ise Özel Getronagan Ermeni Erkek Lisesi’nde okudu.

1995 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler bölümünde yaptı. Master tezi "19. Yüzyıl Ermeni Gerçekçi Edebiyatı'nda Sınıf Çatışmaları, Burjuvazinin Doğuşu ve Modernite" başlığını taşıyan ve alanında bir ilk olan konuyu kapsıyordu. 1997 yılından beri aralıklarla yazdığı Agos Gazetesi'nde 2001 yılından itibaren Hrant Dink'in davetiyle “Dar Kapı” başlığı altında köşe yazıları kaleme almaya başladı. Esayan birçok sivil toplum örgütünde çeşitli projelerde çalıştı ve danışmanlık hizmeti verdi.

Hrant Dink'in 19 Ocak 2007 tarihinde elim bir suikasta gitmesiyle Dink sonrası Agos'un yayın hayatına devam edebilmesi adına Etyen Mahçupyan ile birlikte çalıştı. Dink'in birinci ölüm yıldönümünden sonra Agos'tan ayrıldı. Bir süre sonra yazılarına da son verdi.

2008 yılı baharından itibaren ise, Taraf gazetesinde çalışmaya başladı."Arada" başlığı altında köşe yazıları yazmayı sürdürdü. 15 Aralık 2012 tarihinde gazete yayın yönetmen ve yardımcısının ani ayrılığından itibaren gazetenin geçici yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Oral Çalışlar ile birlikte, 25 Nisan 2013 tarihine kadar görevini sürdürdü. Gazete bu dönemde başlayan Çözüm Süreci'nde süreci destekleyen en etkili gazete olarak öne çıktı. Öyle ki Akil İnsanlar heyetine en çok üye veren gazete ünvanına sahip oldu.

Politik derin anlaşmazlıklar ve yayın işlerine müdahale nedeniyle tasfiyeye uğrayan grubun içinde yer aldı. Gazeteden ayrıldıktan sonra kendi web sitesinde özellikle Gezi krizi esnasında yazılarını aralıksız sürdürdü. 2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.

Aynı zamanda edebiyatçı olan yazarın ilk romanı, “Şimdinin Dar Odası” 2004 İnkılâp Kitabevi Büyük Ödülü’nü kazandı ve 2005 yılında okuyucuya ulaştı. İkinci ve ilk romanın devamı olan romanı "Karşılaşma" ise Ekim 2007'de okuruyla buluştu. Üçüncü romanı Jerusalem ise 2011 yılında Timaş yayınevinden çıktı.

Markar Esayan İngilizce ve Ermenice dillerini konuşup yazabilmektedir.

Kitaplar

* "Şimdinin Dar Odası", İnkılap Kitabevi, Şubat 2005

* "Karşılaşma", Hayykitap, Eylül 2007

* "Jerusalem", Timaş Yayınları, Haziran 2011

* "Dünyayı Durduran 60 Gün", Cemil Ertem ile birlikte, Etkileşim Yayınları, Ağustos 2013

* "İyi Şeyler", Etkileşim Yayınları, Kasım 2013