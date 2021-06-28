MKEK'in 'özelleştirilmemesi' için kanun teklifinde düzenleme yapılacak

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifine muhalefet partilerinden gelen "özelleştirme" eleştirisi üzerine AK Parti, kurumun özelleştirilmeyeceğinin kanunda net bir şekilde yer alması için önergeyle düzenlemeye gidecek.

MKEK'in anonim şirket statüsü kazandıran yasa teklifinin görüşmelerine bugün Milli Savunma Komisyonu'nda devam edilecek. Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelerek kanunlaştırılması hedefleniyor.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre Muhalefet partilerinin MKEK’nin özelleştirileceği gerekçesiyle eleştirdiği teklifin bugünkü görüşmelerinde 8. Maddeye, "Şirket, şirketin hisseleri ve bağlı ortaklıkları, satış, kiralama, işletme hakkının devri ve/veya başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devri konu edilemez” şeklinde yeni bir madde eklenecek.

Önergenin gerekçesi olarak ise, “Ülke savunma sanayisinde stratejik öneme sahip olan MKE AŞ’nin şirket hisseleri ve bağlı ortaklarının satış kiralama işletme hakkının devri ve/veya sair başka tasarruflar yoluyla yerli ve yabancı özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerine devre konu edilmemesi ve sermayesinin tamamı Hazine’de olacak şekilde faaliyetlerini sürdürmesinin kanun da daha açık bir şekilde hüküm altına alınması amaçlanmaktadır” denildi.

AK Parti önergeyle özelleştirme tartışmalarını sonlandırmayı hedeflerken, muhalefet partileri ise bu düzenlemeyi yeterli bulmadıklarını ifade ediyor.

Muhalefet, söz konusu kurumun anonim şirkete dönüştürülmeden de üretim, teknoloji ve personel açısından istenen konuma getirilebileceğini savunarak, teklife karşı olduklarını dile getiriyor.

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