MKE'de patlama: 3 işçi öldü

Kırıkkale'deki Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) bugün öğleden sonra peşpeşe iki patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlama sonucu boya yapan taşeron firmasından 3 kişi öldü ve 16 kişi de ağır yaralandı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay Kırıkkale'ye gitti. Gönül, ölen işçilerden birinin isminin Musa Pehlivalı olduğunu açıkladı.



Barut Fabrikası'nda saat 14.55'te henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen ilk patlamayı hemen ardından ikinci patlama izledi. Kulakları sağır eden patlamalarla birlikte tesislerde yangın çıktı.



Bir çok çalışanın yaralandığı belirtilirken, MKE'de çalışanlar panik içinde işyerlerini terketti. MKE tesislerine ambulans ve sağlık ekibi gönderilirken, MKE ve Tüpraş itfaiyeleri ile Kırıkkale Belediyesi itfaiyesi yangına müdahale etti. Fabrikanın çevresindeki bazı tarım arazilerinde de sıçrayan kıvılcımlar yüzünden yangın çıktı.



YANGIN KONTROL ALTINDA



Kırıkkale'deki barut fabrikasındaki patlamaların ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.



Yangına yapılan ilk müdahalenin ardından kısa süre sonra, itfaiye araçlarının depolarındaki suyu boşaltmadan fabrikadan çıktıkları, fabrikadan yükselen dumanların kesildiği gözlendi.



Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ağır yaralandı. Çok sayıda işçiden ise haber alınamıyor. Polis yeni bir patlama riski olduğunu bildirerek vatandaşların fabrika önünden uzaklaşması konusunda duyurular yaptı.



Yeni bir patlama ihtimaline karşı polis ve itfaiye içeriye alınmıyor. Polis, fabrika girişine ve fabrikaya çıkan yollara barikatlar kurdu.



BİNALAR YERLE BİR OLDU



Kırıkkale'nin Kayseri çıkışında 7'nci kilometrede bulunan MKE'ye ait gündüz bölümünde 150 işçinin çalıştığı Barut Fabrikası'ndaki patlama ‘son atım’ denilen kurutma bölümünde meydana geldi. Bu bölümde görev yapan 20 kadar işçi bir anda kendilerini alev topu içinde buldu. Patlamanın şiddetiyle bu bina büyük ölçüde yıkılırken, diğer binalarla çevredeki yerleşim yerlerlerindeki evlerin camları da kırıldı. Tesislerdeki çalışanlar kısa sürede tahliye ediliken, olay yerinde 3 işçinin cesedi bulundu.



MKE Barut Fabrikası'nda patlamayla birlikte çıkan yangın MKE, Tüpraş ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında ikinci ve üçüncü patlamalar olabileceği ihtimaline karşı, tesislere kimse yaklaştırılmadı.

Patlamaya sıcakta aşırı ısınma ya da elektrik sisteminin kısa devre yapmasının neden olduğu sanılıyor.



BUGÜNE KADAR 4 BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ



Temeli 1925'li yıllarda atılan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) fabrikalarının 83 yıllık tarihinde bugüne kadar tam 4 patlama meydana geldi.



Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından temeli 1925'li yıllarda atılan fabrikada resmi verilere göre kurumdaki ilk patlama 18 Haziran 1986 yılında yaşandı. Yahşihan yakınlarındaki Askeri mühimmat deposunda aşırı sıcaktan dolayı yaşanan patlamada can kaybı olmamasına rağmen 19 kişi yaralandı.



MKE'de yaşanan ikinci patlama ise ilkinden iki ay kadar sonra yaşanmış ve bu patlamada 7 itfaiye eri yangını söndürmek isterken feci şekilde can vermişti. 350 işçinin çalıştığı TNT atölyesinde çıkan yangın, 2.5 ton TNT bulunan binada kuvvetli patlamalara neden olmuş ve Kırıkkale'de büyük korku ve paniğe neden olmuştu. Bu patlamada kentteki birçok işyeri ve evlerin camları kırılmış, patlama adeta deprem etkisi yaratmıştı.



Bu iki patlamadan sonra 2 Şubat 1988 yılında yine mühimmat fabrikasında bir patlama yaşandı. Bu patlamada can kaybı olmazken 500 librelik dolum atölyesinde maddi hasar oluştu. O günün rakamlarına göre bu patlamanın maliyeti 22 milyon 674 bin 500 lira olarak açıklandı. 3 Temmuz 1997 yılında yaşanan patlama ise tüm dünyada yankı uyandırdı. Patlamada biri işçi 3 kişi hayatını kaybederken Kırıkkale adeta hayalet şehir oldu.



Son patlamanın şiddeti o kadar yüksekti kentte yaşayanlar deprem olduğunu zannederek kenti terk etmeye başlamıştı. Birçok ev ve işyerinde patlamanın etkisiyle camlar kırılmış, o sırada yolda geçen araçlardan bazıları ise devrilmişti. Patlamayla birlikte çıkan yangın bir günün ardından ancak söndürülebilmişti.