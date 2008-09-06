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Yaşam

MKE yaralıları sahipsiz kaldı

Kırıkkale MKE Barut Fabrikası'ndaki patlamada yaralanan DP Balışeyh İlçe Başkanı Bahadır, yaralılarla kimsenin ilgilenmediğini, tedavi masrafları için senet imzaladıklar

06 Eylül 2008 03:00

Kırıkkale MKE Barut Fabrikası'ndaki patlamada yaralanan DP Balışeyh İlçe Başkanı İsmail Bahadır, "Müteahhidimiz rahmetli oldu, sosyal güvencemiz ne olacak? Tedavilerimizi senet imzalayarak yaptırıyoruz" dedi.
Patlamada oğlu Erdoğan ile birlikte yaralanan İsmail Bahadır'ın (43) Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavisi sürdürülüyor.
Hastane ücretleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Bahadır, "Benden her seferinde evrak ve para istediklerinde 'Patlamada vefat eden patronum müteahhit Musa Pehlivanlı, Yahşihan Mezarlığı'nda yatmaktadır. Gidin oradan alın' diyerek tepki gösterdim" dedi.
Bütün partili ve yetkililere seslendiğini söyleyen Bahadır, "Bize sahip çıkın, ilgilenin. Müteahhidimiz rahmetli oldu, bizim sosyal güvencemiz ne olacak? Hastanede tedavilerimizi senet imzalayarak yaptırıyoruz, kimse ilgilenmiyor" diye konuştu. 
 Fabrikada oğluyla boyacılık yapan İsmail Bahadır, "Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi bombanın içinde sanki. Buna bir çözüm bulunması gerekir" uyarısında bulundu.
Bahadır, hastanelerde yaralıları ziyaret eden bakanların kendisini ve oğlunu görmediklerini savunarak sitem etti.
Patlamada hafif yaralanan İsmail Bahadır, rahatsızlanınca dün Yüksek İhtisas Hastanesine başvurmuştu. İsmail Bahadır'ın tedavisinin göğüs hastalıkları servisinde sürdürüldüğü bildirildi.
Kolu kırılan, baş parmağı kopma noktasına gelen İsmail Bahadır'ın oğlu Erdoğan Bahadır (19) ise önceki gün taburcu edilmişti.
Kırıkkale MKE Barut Fabrikası'nda 29 Ağustosta meydana gelen patlamada 3 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı. 

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