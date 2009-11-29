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Yaşam

MKE son 7 yılda 100 bin tabanca sattı

MKE son 7 yılda vatandaşlara yaklaşık 100 bine yakın tabanca sattı, bu satışların toplam tutarı 207 milyon lirayı aştı.

29 Kasım 2009 02:00

T24- Türklerin yüzyıllardan beri süre gelen silah tutkusu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) tabanca satış istatistiklerinde de kendini gösterdi. Kurum, son 7 yılda vatandaşlara yaklaşık 100 bine yakın tabanca sattı, bu satışların toplam tutarı 207 milyon lirayı aştı.

Anadolu geleneğinden gelen "At, avrat, silah" deyimiyle silaha verilen önem, bugün de geçerliliğini koruyor.

MKEK, bu yılın 10 ayında 8 bin 225'i yerli, 2 bin 77'si ithal olmak üzere toplam 10 bin 302 adet tabanca satışı gerçekleştirdi. Bu satışlardan 24 milyon 609 bin lira gelir elde edildi.

Kurumda, 2003-2009 (Ekim) tarihleri arasında geçen 7 yıllık sürede toplam 99 bin 109 tabanca satıldı. Bunların 77 bin 140'ı yerli, 21 bin 969'unu ithal tabancalar oluşturdu. Kurum, yerli tabancaların satışından 117 milyon 245 bin lira, ithal tabancaların satışından 89 milyon 961 bin lira gelir elde etti.

MKEK'de 10 yerli, 15 yabancı olmak üzere toplam 25 şirketin çeşitli model ve tiplerde tabancaları satılıyor.

Yabancı firmaları, Beretta, Bernardelli, Browning, Glock, CZ Stojırna, CZ Zbrojovka, Heckler&Koch, HS 2000, Jerıcho, Sıg Sauer, Smıth&Wesson, Steyr, Tanfoglıo, Walther ve ZVI-Kevın; yerli firmaları MKE, Akdal, Yurt Savunma, Arsan, Asilsan, Girsan, Küssan, Sarsılmaz, Stoeger ve Tisaş oluşturuyor.

Nakit veya kredi kartı ile satışı yapılan tabancaların yerli üretim olanlarının fiyatları ithal modellere oranla daha düşük.

Kurumda satılan tabancaların fiyatları ise 650 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar çıkıyor. Yerli tabancalar 650-3 bin lira, ithal tabancalar bin 500-10 bin lira arasında satılıyor.

Yetkililer, tabanca satın almak için mülki idare amirinden alınan "Silah Satın Alma Yetki Belgesi" ve nüfus cüzdanı ile kurumlarına başvuruda bulunulmasının yeterli olduğunu belirtiyor.

MKEK'nin son 7 yılda vatandaşlara yaptığı yerli ve ithal tabanca satış ve tutarları şöyle:

YERLİ TABANCA
YILLAR     ADET    TUTAR (TL)
2003      12.150   11.843.538       
2004      12.869   16.006.063          
2005      11.420   17.238.146         
2006      11.275   19.376.059          
2007      11.674   20.535.876          
2008       9.527   17.437.135       
2009*      8.225   14.808.596

İTHAL TABANCA
YILLAR ADET     TUTAR (TL)    
2003      1.316     4.232.078
2004      3.201    12.120.108    
2005      3.046    12.117.298    
2006      3.076    13.777.379    
2007      3.378    14.976.987    
2008      5.875    22.937.268    
2009*    2.077     9.800.433

*2009 yılının 10 ayındaki satış rakamlarıdır

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