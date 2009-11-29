MKE son 7 yılda 100 bin tabanca sattı

T24-

Türklerin yüzyıllardan beri süre gelen silah tutkusu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKEK) tabanca satış istatistiklerinde de kendini gösterdi. Kurum, son 7 yılda vatandaşlara yaklaşık 100 bine yakın tabanca sattı, bu satışların toplam tutarı 207 milyon lirayı aştı.Anadolu geleneğinden gelen "At, avrat, silah" deyimiyle silaha verilen önem, bugün de geçerliliğini koruyor.MKEK, bu yılın 10 ayında 8 bin 225'i yerli, 2 bin 77'si ithal olmak üzere toplam 10 bin 302 adet tabanca satışı gerçekleştirdi. Bu satışlardan 24 milyon 609 bin lira gelir elde edildi.Kurumda, 2003-2009 (Ekim) tarihleri arasında geçen 7 yıllık sürede toplam 99 bin 109 tabanca satıldı. Bunların 77 bin 140'ı yerli, 21 bin 969'unu ithal tabancalar oluşturdu. Kurum, yerli tabancaların satışından 117 milyon 245 bin lira, ithal tabancaların satışından 89 milyon 961 bin lira gelir elde etti.MKEK'de 10 yerli, 15 yabancı olmak üzere toplam 25 şirketin çeşitli model ve tiplerde tabancaları satılıyor.Yabancı firmaları, Beretta, Bernardelli, Browning, Glock, CZ Stojırna, CZ Zbrojovka, Heckler&Koch, HS 2000, Jerıcho, Sıg Sauer, Smıth&Wesson, Steyr, Tanfoglıo, Walther ve ZVI-Kevın; yerli firmaları MKE, Akdal, Yurt Savunma, Arsan, Asilsan, Girsan, Küssan, Sarsılmaz, Stoeger ve Tisaş oluşturuyor.Nakit veya kredi kartı ile satışı yapılan tabancaların yerli üretim olanlarının fiyatları ithal modellere oranla daha düşük.Kurumda satılan tabancaların fiyatları ise 650 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar çıkıyor. Yerli tabancalar 650-3 bin lira, ithal tabancalar bin 500-10 bin lira arasında satılıyor.Yetkililer, tabanca satın almak için mülki idare amirinden alınan "Silah Satın Alma Yetki Belgesi" ve nüfus cüzdanı ile kurumlarına başvuruda bulunulmasının yeterli olduğunu belirtiyor.MKEK'nin son 7 yılda vatandaşlara yaptığı yerli ve ithal tabanca satış ve tutarları şöyle:YERLİ TABANCAYILLAR ADET TUTAR (TL)2003 12.150 11.843.5382004 12.869 16.006.0632005 11.420 17.238.1462006 11.275 19.376.0592007 11.674 20.535.8762008 9.527 17.437.1352009* 8.225 14.808.596İTHAL TABANCAYILLAR ADET TUTAR (TL)2003 1.316 4.232.0782004 3.201 12.120.1082005 3.046 12.117.2982006 3.076 13.777.3792007 3.378 14.976.9872008 5.875 22.937.2682009* 2.077 9.800.433*2009 yılının 10 ayındaki satış rakamlarıdır