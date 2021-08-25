MKE'nin Teftiş Kurulu Başkanlığı kapatıldı

Yurt savunması ve silah üretiminin öncü kuruluşu Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) 71 yıllık Teftiş Kurulu Başkanlığı kapatıldı. 19 Müfettiş açıkta kaldı. Teftiş Kurulu son dönemde 230 milyon liralık yolsuzluk ve zararı ortaya çıkarmış, kamunun parasını Hazine'ye aktarmıştı.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale'nin diken üzerinde olduğunu ve 6 bin 500 çalışanan geleceğinin belirsiz olduğunu belirterek, "Büyük yolsuzlukları, usulsüzlükleri ortaya çıkaran Teftiş Kurulu kapatılıp kurum denetimsiz bırakılıyor. İdare Mahkemesine başvuracağız'' diye konuştu.

Sözcü gaetesinin haberine göre; daha önce de KİT statüsünde olan ETİ Maden'de Teftiş Kurulu kapatılmış ancak idare mahkemesine açılan dava sonucu bu karar iptal edilmişti.



Önal, MKE'nin verimli ve kar eden bir kuruluş olduğunu da belirterek, "Bu yıl 1 milyar 200 milyon lira kar bekleniyor. Bu derece verimli bir kuruma yazık ediliyor. MKE'nin Erdek ve Antalya'da değerli arazileri var. Bu arazilere de göz dikildi" dedi.

MKEK'nın temelleri, 15. yüz yılda Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'in “Top Döküm Tesisleri” kurdurmasıyla atıldı. İmparatorluğun çöküşünün ardından, Atatürk'ün direktifiyle İstanbul'dan getirilen bir kısım tezgah, teçhizat ve malzeme ustalarıyla yeniden yapılanıp Kurtuluş Savaşı'nda etkin rol oynadı.



İlk adı ‘Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü' olan kurum NATO üyeliği ile birlikte “Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu” adı ile yeniden teşkilatlandırıldı.