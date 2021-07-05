MKE AŞ, Ürdünlü Jordan Design şirketiyle mühimmat anlaşması yaptı; yılda 30'ar milyon mermi ve kovan ihraç edilecek

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, mühimmat ve makine üretimi konusundaki kabiliyetlerini kullanarak Ürdün'e ihracat gerçekleştirecek. Şirket yıllık 30'ar milyon mermi ve kovan üretimi, 20 milyon fişek montaj kurulumu gerçekleştirecek.

Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren MKE AŞ, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Mayıs 2020’de yerli ve milli imkanlarla kurulan fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı. Geçen sürede dost ve müttefik ülkelerden heyetler tesisi ziyaret etti.

Yürütülen görüşmeler sonunda MKE AŞ ile Ürdün Jordan Design and Development Bureau (JODDB) firması arasında benzer bir hattın kurulumu için "Fı̇şek İmla-Montaj&Mermı̇ ve Kovan Üretı̇m Hatları Tedarı̇k ve Kurulumu Projesi" sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak üretim hattıyla Ürdün güvenlik güçlerine sunulmak üzere önemli bir mermi ve kovan üretim kapasitesine ulaşılacak.

Üretim ve imla/montaj kapasiteleri için gerekli ekipmanların sağlanması, üretim hatlarının kurulması, teknoloji transferi, teknik asistanlık, bilgi paketi dokümantasyonu ve eğitim konuları ile MKE AŞ gözetiminde 3 aylık pilot üretim yapılmasını kapsayan çalışmalar 103 haftalık süreye yayılacak. (AA)