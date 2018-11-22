MKE Ankaragücü Başkan Yardımcısı Akyüz: "Ceza yok, yasak yok"

ANKARA,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Başkent\'te oynanacak olan MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli kulübün Stat ve Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Metin Akyüz, taraftarlara seslendi.

Beşiktaş Kulübü ve siyah-beyazlı taraftarları Ankara\'ya davet eden Akyüz, \"Misafirlerimizin elinden memleketimizin Başkent\'ine gelememe gibi çok özel bir deplasman özgürlüğünü almak istemiyoruz. Bu bağlamda oynayacağımız Beşiktaş müsabakası da bizim için birlik, kardeşlik ve dostluk havasında geçeceğine inanıyor bu organizasyonumuzda görev alan veya taraftar olan herkesin aynı anlayışla çaba göstereceği kanaatiyle Beşiktaş Kulübü ve taraftarını küllerinden doğmuş Başkent\'in gururu Ankaragücümüzü izlemeye davet ediyoruz\" dedi.

Metin Akyüz\'ün açıklamasında yer alan ifadeler söyle:

\"Başkanımız ve yönetim kurulumuz, cefakar ve vefakar her biri benim canım olan taraftarlarımızla Ankaragücümüz için ne zorlukları aşıp, neleri başardığımız yani son 6 yıldır yaşadıklarımız malumlarınızdır. Bizler bu zorlu süreçte varlık ve yokluk mücadelesi verirken nihayetinde peş peşe şampiyon olurken, yaşadıklarımızdan çok ders çıkarmış, muhasebesini yapmış büyük bir o kadar da gururlu bir camiayız. Merkezinde ülkemiz ve Ankaragücümüzün menfaatleri olan ancak tüm sportif paydaşlarımızı da düşünerek temaşa sanatı olan futbolun güzelliklerinden toplumun her kesiminin faydalanabilmesi için hata ve fevriliklerimizden kaynaklı oluşan ceza ve yasaklamaların önüne geçmek için çok çalışmaktayız. Özellikle tribün liderlerimizin çağın getirilerine ayak uydurmak adına yenilikçi ve barışçıl girişimleri takdire şayandır. Futbolun içinde olan ve aslında herkesi geçmişle yüzleştirmek ve düşünme adına basit mesajlarla hepimize empati yaptırdığımız konuların da yanlışa çekilmemesi gerektiğine inanıyorum. Elbette ki ev sahibi olarak misafire deplasman havasını yaşatmak istiyoruz. Bunu yaparken geçmişte yaşananların üzerine bina inşa etmek gibi bir çabamız yoktur. Misafirlerimizin elinden memleketimizin Başkent\'ine gelememe gibi çok özel bir deplasman özgürlüğünü almak istemiyoruz. Bu bağlamda oynayacağımız Beşiktaş müsabakası da bizim için birlik, kardeşlik ve dostluk havasında geçeceğine inanıyor bu organizasyonumuzda görev alan veya taraftar olan herkesin aynı anlayışla çaba göstereceği kanaatiyle Beşiktaş Kulübü ve taraftarını küllerinden doğmuş Başkent\'in gururu Ankaragücümüzü izlemeye davet ediyoruz. Bu vesile ile de gerek sosyal medya üzerinden ve gerekse müsabaka öncesi, devamı ve sonrasında tüm taraftarlarımızı 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun amil hükümlerine sorumlu bir şekilde uymak suretiyle takımımıza güç katmaya davet ediyorum. Ceza yok, yasak yok.\"

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