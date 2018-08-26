MKE Ankaragücü - Trabzonspor: 2-2

Ercan ATA - ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf (xx), Yalçın (xx), Pinto (xx), El Kabir (xx) (Dk. 90+3 Thomas), Faty (xx), Arif (xx) (Dk. 46 Kenan x), Erdem (xx), İlhan (xx) (Dk. 84 Kehinde), Kone (xx), Mokhtar (xx), Moulin (xx)

TRABZONSPOR: Onur (xx), Hosseini (xx), Rodallega (xx), Sosa (xx) (Dk. 90 Hasan), Olcay (xx), Toure (xx), Onazi (xx), Pereira (xx), Abdülkadir (x) (Dk. 74 Anthony x), Novak (xx), Yusuf (x) (Dk. 84 Kucka)

GOLLER: Dk. 43 Faty, Dk. 90+1 Mokhtar (MKE Ankaragücü) - Dk. 28 Novak, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kone, Moulin (MKE Ankaragücü) - Abdülkadir, Kucka (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig 3\'üncü hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

17\'nci dakikadaki Ankaragücü atağında top savunmadan döndü. Kaleci Onur\'un beklemediği anda El Kabir\'in çektiği şutta top, direği sıyırarak auta çıktı.

19\'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf\'un şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.

28\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Sosa kullandı. Penaltı noktasında kafa ile Yusuf topu arkaya aşırdı. Novak boş pozisyonda topu kafa ile kaleci Hopf\'un üzerinden ağlara gönderdi: 0-1.

43\'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Erdem, topu boş pozisyondaki Faty\'e aktardı. Faty topu bekletmeden kaleye gönderdi ve top kaleci Onur\'un solundan filelere gitti: 1-1.

50\'nci dakikada Kenan kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı. Kenan\'ın şutu Onur\'dan döndü, dönen topa bu kez İlhan vurdu. Kaleci Onur ağlara gitmekte olan topu son anda kornere çeldi.

60\'ıncı dakikada Trabzonspor\'dan Yusuf\'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Hopf, iki direğin birleştiği köşeden topu çıkardı.

72\'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren El Kabir topu Mokhtar\'a aktardı. Topu göğsüyle düzelten Mohktar\'ın şutu kaleci Onur\'u geçerek uzak direkten auta çıktı.

80\'inci dakikada Yusuf sağ kanatta topu Olcay\'a bıraktı. Olcay topu penaltı noktasındaki Rodallega\'ya aktardı. Rodallega\'nın yatarak çektiği şut ağlarla buluştu: 1-2.

83\'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yusuf\'un şutunu kaleci Hopf kurtardı.

90+1\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Erdem kullandı. Ceza sahasına gelen topa Kehinde vurdu topu kaleci Onur çeldi. Mohktar, önünde kalan topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2\'lik beraberlikle sonuçlandı.