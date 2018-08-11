MKE Ankaragücü - Galatasaray maçından notlar

Takımlar TFF\'nin hazırladığı pankart ile sahaya çıktı

12 dakikalık gecikme

Ankaragücü taraftarından yoğun ilgi

Bakan Kasapoğlu da tribünde

ANKARA (DHA) - 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi MKE Ankaragücü, son şampiyon Galatasaray\'ı konuk etti.

Osmanlı Stadı\'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalarken, Öztürk\'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

TAKIMLAR TFF\'NİN HAZIRLADIĞI PANKART İLE SAHAYA ÇIKTI

Sezonun açılış karşılaşmasında iki takım futbolcuları sahaya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan \"Lefter Küçükandonyadis Sezonu\'nda Tüm Takımlarımıza Başarılar Dileriz\" yazılı pankartla çıktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören\'in dün yayımladığı yeni sezon mesajının ardından ilk haftadaki tüm maçlarda Spor Toto Süper Lig ekipleri sahaya bu pankartla çıkacak.

12 DAKİKALIK GECİKME

Sezonun açılış karşılaşması öncesinde iki takımın otobüslerinin trafik nedeniyle stada geç gelmesinden dolayı karşılaşma 12 dakikalık gecikme ile başladı.

ANKARAGÜCÜ TARAFTARINDAN YOĞUN İLGİ

6 sezonun ardından Spor Toto Süper Lig\'de sahne alan MKE Ankaragücü\'nde taraftarlar, Osmanlı Stadı\'nda oynanan müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı lacivertli taraftarlar, takımlarının yeni sezondaki ilk maçında tribünlerin büyük bölümünü doldurarak takımlarına destek oldu.

Galatasaraylı taraftarlar ise Osmanlı Stadı\'nda kendilerine ayrılan misafir tribününü tamamını doldurdu.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da tribünden takip etti.