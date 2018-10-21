T24 LogoT24 Logo
Spor

MKE Ankaragücü - Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

ANKARA (DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk

21 Ekim 2018 21:17

ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem Büyük
GOL: Dk. 10 (P) Cerci (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Djedje, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Pinto (MKE Ankaragücü) - Mina, Murat Yıldırım, Boutaib, Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor)

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor\'u 1-0 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA STAT Osmanlı HAKEMLER Alper Ulusoy Volkan Ahmet Narinç Cevdet Kömürcüoğlu MKE ANKARAGÜCÜ KorcanErdemYalçın Ayhan Alihan Kubalas Pinto Faty Djedje Cerci DkSedat AğçayParlak KenanDkMehmet Sak Kubilay Kanatsızkuş Dk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24