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Spor

MKE Ankaragücü - Erbaaspor: 1-0

ANKARA (DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Şen, Kone, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cerci (Dk

31 Ekim 2018 20:35

ANKARA (DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay Bayındır, Erdem Şen, Kone, Kaan Uykur, Mehmet Sak, Mahmut Akan, Ender Aygören, Cerci (Dk. 81 Burak Evren), Putsila (Dk. 75 Mahmut Altınkaya), Mokhtar, Kehinde
ERBAASPOR: Nurullah Aslan, Gökay Eser, Berk Kal, Mehmet Demirözü, Hüseyin Yıldız (Dk. 81 Koray Yıldız), Ahmet Mumin Papaker, Serkan Doğan, Oğuzhan Baykal, Oğuzhan Demirer (Dk. 73 Ulaş Sarı), Furkan Çarkçı (Dk. 78 Barış Şaffak), Ziyaeddin Arda Gürel
GOL: Dk. 58 (P) Cerci (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Oğuzhan Demirer, Mehmet Demirözü (Erbaaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında MKE Ankaragücü sahasında TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Erbaaspor\'u 1-0 yendi ve 5\'inci tura yükseldi.

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