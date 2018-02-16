MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-4

ANKARA, (DHA)
STAT: Ankara 19 Mayıs
HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Gençer Cansev, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Putsila, Arif Morkaya (Dk. 87 İlhan Parlak), Mbamba (Dk. 75 Kehinde), Enes Kubat (Dk. 67 Tisdell), Mehmet Umut Nayir
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ramos, Mehmet Uslu, Abdullah Durak, Koray Altınay, Süleyman Koç, Galip Güzel (Dk. 58 Recep Niyaz), Samudio (Dk. 84 Oğulcan Çağlayan), Muric (Dk. 63 Turgut Doğan Şahin)
GOLLER: Dk. 34 Enes Kubat, Dk. 85 Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü) - Dk. 27, Dk. 72 ve Dk. 81 Samudio, Dk. 90+1 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 85 Koray Altınay (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Galip Güzel, Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
Spor Toto 1\'inci Lig 22\'nci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 4-2 mağlup etti.