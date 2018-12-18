MKE Ankaragücü - Bodrum Belediye Bodrumspor: 3-2

ANKARA,(DHA)

STAT: OSTİM

HAKEMLER: Serkan Çınar, Mehmet Metin, Mehmet Salih Mazlum

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Şen, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 46 El Kabir), Mahmut Akan (Dk. 46 İlhan Parlak), Mehmet Sak, Faty, Cerci, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 64 Sedat Ağçay), Mokhtar, Kehinde

BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR: Kaya Tarakcı, İzzet Yıldırım, Muhammet Özkal, Özgür Yılmaz, Orhan Aktaş, Ozan Sol, Seyid Ahmet Han, Özgür İleri, Harun Kavaklıdere (Dk. 67 Emre Şahin), Cem Ekinci (Dk. 90+1 Hüseyin Kala), Şaban Yılmaz Genişyürek (Dk. 71 Göksu Türkdoğan)

GOLLER: Dk. 24 - 76 Cerci (P), Dk. 72 Kehinde (MKE Ankaragücü), Dk. 29 Cem Ekinci, Dk. 35 Orhan Aktaş (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Kehinde, Mokhtar, Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü), Orhan Aktaş, Şaban Yılmaz Genişyürek, Ozan Sol, Kaya Tarakcı (Bodrum Belediyesi Bodrumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci tur rövanş mücadelesinde MKE Ankaragücü, sahasında Bodrum Belediye Bodrumspor\'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24 ve 76\'ncı dakikalarda Cerci ile 72\'nci dakikada Kehinde kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 29\'uncu dakikada Cem Ekinci ile 35\'inci dakikada Orhan Aktaş attı.

İlk karşılaşmayı 4-2 kaybeden sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası\'na veda eden taraf oldu.