MKE Ankaragücü - Beşiktaş: 1-4

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA)
STAT: Kadir Has
HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Ceyhun Sesigüzel (xx), Esat Sancaktar (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (x) - Pinto (x), Yalçın (xx), Alihan (x), Erdem (x) (Dk. 61 Moulin x) - Faty (xx), Djedje (xx), Kenan (x) (Dk. 46 Cerci x), El Kabir (x) - Bifoma (xx), Kubilay (x)
BEŞİKTAŞ: Karius (xx), Caner (xxx), Vida (xxx), Gökhan Gönül (xx) (Dk. 40 Fatih xx), Necip (xxx) - Dorukhan (xx), Atiba (xx), Güven (xxx) (Dk. 74 Larin xx), Ljajic (xxxx) (Dk. 79 Oğuzhan xx) - Quaresma (xxx), Mustafa Pektemek (xxx)
GOLLER: Dk. 86 El Kabir (MKE Ankaragücü) - Dk. 23 Ljajic, Dk. 26 Mustafa Pektemek, Dk. 44 Güven, Dk. 88 Oğuzhan (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Faty (Ankaragücü) - Necip, Larin (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig 13\'üncü hafta müsabakasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 4-1 yendi. Ankara Osmanlı Stadyumu\'nun zeminin bozuk olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 23\'üncü dakikada Ljajic, 26\'ncı dakikada Mustafa Pektemek, 44\'üncü dakikada Güven Yalçın ve 88\'inci dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 86\'ncı dakikada El Kabir\'den geldi.
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