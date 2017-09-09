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Spor

MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok: 1-2

ANKARA, (DHA) - TFF 1

09 Eylül 2017 23:00

ANKARA, (DHA) - TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 2-1 mağlup etti.
Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçti.
Maçın 58. dakikasında ev sahibi ekip yeni transfer Umut Nayir ile 1-0 öne geçti.
71. dakikada deplasman ekibi Balıkesirspor, Mahatma Otoo ile cevap verdi: 1-1.
87. dakikada ise Sedat Şahintürk, Balıkesirspor\'a galibiyeti getiren golü attı ve deplasman ekibi, Ankara deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Balırkesirspor Baltok puanını 7\'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 2 puanda kaldı.

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