MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok: 1-2

ANKARA, (DHA) - TFF 1. Lig 4. hafta mücadelesinde Balıkesirspor Baltok, deplasmanda MKE Ankaragücü\'nü 2-1 mağlup etti.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçti.

Maçın 58. dakikasında ev sahibi ekip yeni transfer Umut Nayir ile 1-0 öne geçti.

71. dakikada deplasman ekibi Balıkesirspor, Mahatma Otoo ile cevap verdi: 1-1.

87. dakikada ise Sedat Şahintürk, Balıkesirspor\'a galibiyeti getiren golü attı ve deplasman ekibi, Ankara deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Balırkesirspor Baltok puanını 7\'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 2 puanda kaldı.