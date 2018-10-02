MKE Ankaragücü - Antalyaspor maçının ardından 

İsmail Kartal: \"Bugün hak eden bizdik\"

\"Futbol şansı yanımızda değildi\"

Bülent Korkmaz: \"Oyuncularım müthiş mücadele etti\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Antalyaspor\'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hafta boyunca bu maç için iyi çalıştıklarını ifade eden İsmail Kartal, \"Bugün sahaya sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun çıktı. Rakibi iyi analiz ederek iyi çalıştık. Maç boyunca oyunu elinde tutan kazanmak isteyen Ankaragücü vardı. Duran toptan bir gol yedik. Rakibin bile belki beklemediği bir şekilde gol oldu. Bunu korumak için maç sonuna kadar savunma iç güdüsüyle sahada mücadele ettiler\" dedi.

\"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ\"

Üzgün olduklarını belirten Kartal, \"Bu kadar istekli oynamamıza rağmen maçın sonucu bu olmaması lazımdı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk defa sahada oynayan arkadaşlarımız vardı. Futbol şansı bugün yanımızda değildi. Bundan sonraki maçları düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.

\"BUGÜN HAK EDEN BİZDİK\"

Bugün galibiyeti hak eden tarafın kendileri olduğunu söyleyen Kartal, \"Bunun değerlendirmesini kamuoyu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapmalı. Bir şey söylediğimiz zaman ceza alıyoruz. Bazı şeylerin bu kadar basit olmaması lazım. Maç geride kaldı. Onun için söylenecek bir şey yok. Bugün hak eden bizdik\" diye konuştu.

BÜLENT KORKMAZ: \"OYUNCULARIM MÜTHİŞ MÜCADELE ETTİ\"

Gösterdikleri mücadele için oyuncularını tebrik eden Bülent Korkmaz, \"Ankaragücü zaten çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara ayak uydurmamız lazımdı ve bunu da yaptık. Oyuncularım müthiş mücadele etti ve gol yemeden bitirdik. Buda çok önemliydi. Çok etkili ve hızlı hücumlarımız vardı.2. golü de bulabilirdik. Bizim için önemli olan 3 puandı. Farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirine saygısı ve sevgisi olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum\" ifadelerini kullandı.



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