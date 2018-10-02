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Spor

MKE Ankaragücü - Antalyaspor: 0-1

ANKARA,(DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf - Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Faty, Bifouma (Dk

02 Ekim 2018 01:40

ANKARA,(DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf - Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mehmet Sak, Sedat Ağçay, Faty, Bifouma (Dk. 83 Cerci), Putsila (Dk. 59 İlhan Parlak), Mokhtar (Dk. 59 Kenan Özer), El Kabir
ANTALYASPOR: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 69 Danilo), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 87 Serdar Özkan), Maicon (Dk. 77 Harun Alpsoy), Doukara
GOLLER: Dk. 18 Hakan Özmert (Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Faty, Mehmet Sak (MKE Ankaragücü) - Danilo, Hakan Özmert, Boffin, Celustka, Chico (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Antalyaspor\'a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 18\'inci dakikada Hakan Özmert kaydetti. 

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