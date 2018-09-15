MKE Ankaragücü - Akhisarspor: 1-0

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

STAT: Afyonkarahisar Zafer

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)

MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf (xxx), Erdem Özgenç (xx), Alihan Kubalas (xx), Heurtaux (xx)(Dk. 67 Yalçın Ayhan (xx), Pinto (xxx), Faty (xx), Djedje (xx), Bifouma (xxx), İlhan Parlak (xx), Mokhtar (xx) (Dk. 52 Anton Putsila (xx), El Kabir (xxx) (Dk. 85 Sedat Ağçay)

AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk (xx), Vrsajevic (xx) (Dk. 60 Onur Ayık (xx), Caner Osmanpaşa (xx), Dany (xxx), Kadir Keleş (xx) (Dk. 45 Josue xx), Eray Ataseven (xx), Sissoko (xx), Barbosa (xx) (Dk. 45 Elvis Manu xx), Bilal Kısa (xx), Güray Vural (xx), Regattin (xx)

GOL: Dk. 12 El Kabir (MKE Ankaragücü)

SARI KARTLAR: Djedje, Bifouma (MKE Ankaragücü) - Dany, Josue, Onur Ayık (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında MKE Ankaragücü, Akhisarspor\'u 1-0 mağlup etti. Ankara\'daki Osmanlı Stadı\'nın zeminindeki bakım çalışması nedeniyle karşılaşma, Afyonkarahisar\'daki Zafer Stadı\'nda oynandı.

3\'üncü dakikada El Kabir\'in pası ile sağ kanatta topla hareketlenen İlhan Parlak pozisyonu değerlendiremedi.

9\'uncu dakikada gelişen Ankaragücü atağında El Kabir\'in pası ile sağ kanatta buluşan topla Bifouma\'nın ilerlemesine Dany izin vermedi.

12\'nci dakikada Pinto\'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Mokhtar şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı El Kabir\'e çıkardı. El Kabir ceza yayı önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

25\'inci dakikada Sissoko, ceza sahası önünde Barbosa\'ya pas verdi. Topu kontrol eden Barbosa\'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31\'inci dakikada Pinto, orta sahanın gerisinde buluştuğu topla kaleye ilerledi. Pinto\'nun ortasında kaleci Hopf, El Kabir\'e gelmeden topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankaragücü\'nün 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

47\'nci dakikada Ankaragücü ceza alanı dışında Regattin ile paslaşan Josue\'nin sol çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.

52\'nci dakikada Elvis Manu, Josue\'nin harika pasıyla bir anda sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa yatarak müdahale eden Heurtaux, gole izin vermedi.

61\'inci dakikada çok hızlı gelişen Ankaragücü atağında rakip ceza alanı içindeki paslar sonrasında topla buluşan El Kabir\'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68\'inci dakikada Bifouma, sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Soluna çekip kaleciden de kurtulduktan sonra sol ayağıyla vuran futbolcu, vuruşu gole çeviremedi.

71\'inci dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında savunma arkasına atılan yüksek topa boşta kalan Regattin kafaya vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79\'uncu dakikada Bilal Kısa\'nın savunma arkasına gönderdiği etkili orta ile sol çaprazda buluşan Güray Vural, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci Hopf gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi MKE Ankaragücü mücadeleyi 1-0 kazandı.

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