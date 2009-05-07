Mızrak ucu 38 bin yaşında

Slovenya'da en az 38 bin yıllık ahşap mızrak ucu bulundu.



Sloven gazetelerinin yazdığına göre, başkent Liyubliyana yakınlarında nehirde bulunan mızrak ucunun yaşı, Oxford ve Miami'de yapılan laboratuar çalışmalarıyla 38 bin ila 45 bin olarak belirlendi.



Mızrak ucunun, porsuk ağacından yapılmış olmasının ilginç ve yeni bir şey olduğu, zira o dönemlerde Orta Avrupa'da mızrak ucu olarak taş kullanıldığı belirtildi.



Mızrak ucu, Sinya Goriça nehrinde balık adamlar tarafından geçen sene eylül ayında bulunmuştu.



Aynı bölgede 2002 yılında da 5600 yıllık bir araba tekerleği ve dingili bulunmuştu.

