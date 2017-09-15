Mizah gibi: Ortaokul kantini harem selamlık olarak ayrıldı!

İstanbul Kartal Cevizli 'Ortaokulu’nda kantin 'Kızlar' ve 'Erkekler' olarak ikiye ayrıldı. Bir öğrenci uygulamayı "Mizah gibi" diye niteledi.

Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre, İstanbul’da Kartal Cevizli Ortaokulu’nun kantini “kızlar” ve “erkekler” tabelalarıyla ikiye ayrıldı. Uygulamanın geçen yıldan bu yana sürdüğünü belirten bir öğrenci, “Yazılar geçen yıl asıldı. Ama kimsenin umrunda değil. Kızlar erkekler karışık giriyor. Bence esprisine kondu. Mizah gibi” dedi.

Karma eğitim bitiyor

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Bu uygulamalar uzun süredir yaşanıyor. Karma eğitim uygulaması yasalarda olmasına rağmen fiilen sonlandırılmakta. Bunu İmam Hatip’te yapıyorlar, ama onlar da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar olduğu için aynı yasalara uymak durumundalar. Kimi okul idarecileri yapabiliyorsa binaları kız ve erkek olmak üzere ayırıyor, yapamayanlar da koridorları buna göre düzenliyor. Bu çocuk hakları ihlalidir. Kimileriyse bunun bir seçme özgürlüğü olduğu, velilerin çocukları için bu düzenlemeyi isteyebileceğini söylüyor. Bunlar, pedagojik olmayan yaklaşımlar olmakla birlikte; evrensel, laik ve bilimsel eğitim ilkelerine uymuyor” ifadesini kullandı.

“Çocuklarımızın sessiz çığlıklarına ses olmaya çağırıyoruz” diyen Aydoğan, “Tüm ihraçlara, sürgünlere rağmen çocuklarımızın geleceğini karanlığa teslim etmelerine izin vermeyeceğiz. Biz eğitimciler ve veliler endişeliyiz. Veliler, okul önünde eylem yapar oldu. Biz de her şeye rağmen laik ve bilimsel eğitim için mücadele edeceğiz. Tüm yurtaşları 17 Eylül’de Kartal’a, 18 Eylül’de il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin önünde olmaya ve ses çıkarmaya çağırıyoruz” diye konuştu.