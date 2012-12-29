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Mizah dergisi kapağı beğenen 6 kamu görevlisine soruşturma!

Ankara Defterdarlığı’nda mizah dergileri Penguen, Leman, Gırgır’ın kapaklarını sosyal paylaşım sitelerinde beğenen ve paylaşan altı çalışan hakkında soruşturma başlatıldı

29 Aralık 2012 13:43

Ankara Defterdarlığı'nda mizah dergilerinin kapaklarını sosyal paylaşım sitelerinde beğenen ve paylaşan 6 çalışan hakkında soruşturma başlatıldı. Çalışanların 'Başbakanlık'ın emriyle' ifadelerinin alındığı, 'Sizin paranızı devlet ödüyor' denildiği ileri sürüldü.

Ankara Defterdarlığı’nda mizah dergileri Penguen, Leman, Gırgır’ın kapaklarını sosyal paylaşım sitelerinde beğenen ve paylaşan altı çalışan hakkında soruşturma başlatıldı.

Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'teki haberine göre; KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mevlüt Çakmak soruşturma hakkında bilgi verdi.

Çakmak, Maliye Bakanlığı’na bağlı Ankara Defterdarlığı’nın 6 çalışanı hakkında sosyal paylaşım sitelerinde Penguen, Leman, Gırgır gibi mizah dergilerinin kapaklarını paylaştıkları ve beğendikleri için “Devlet büyüklerine hakaret ve başbakanı küçük düşürmekten” soruşturma açıldığını söyledi.

Soruşturmayı öğrendikten sonra Ankara Defterdarı Hidayet Altınbaş ile görüştüklerini anlatan Çakmak, “Sayın defterdara bu görüşmede soruşturmanın derhal geri çekilmesini ve defterdarlığın soruşturma açtığı altı çalışanından derhal özür dilemesini talep ettik. Sayın defterdar bu soruşturma emrinin Başbakanlık’ın emri olduğunu ifade etmiştir” dedi.

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