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Kültür-Sanat

Mizah dergisi Bayan Yanı'ndan 8 Mart özel sayısı

Derginin kapağında, feminist ikon "We Can Do It" kadınının, “Haçen Do It” diyen Karadenizli kadın şeklinde çizimi yer aldı

08 Mart 2016 14:46

Kadın çizerler ve mizahçıların çıkardığı Bayan Yanı, 8 Mart özel sayısı çıkardı. Özel sayının kapağında feminist ikon “We Can Do İt” kadınını, “Haçen Do İt” diyen Karadenizli kadın şeklinde çizerek Artvin direnişine atıfta bulundu.

Derginin 8 Mart özel sayısında yazı ve çizgileriyle Arzum Uzun, Atilla Atalay, İpek Özsüslü, Prof. Şengül Hablemitoğlu, Gezi direnişinde hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert, Raziye İçoğlu, Feyhan Güver, Ece Burgaz, Pınar Öğün, Betül yılmaz, Ezgi Aksoy, Gülay Batur, Lezbiyen Biseksüel Feminist kollektifi, Ramize Erer, Amy. G. Dala, Pelin Tenur, Özlem Özdemir, Janset Karavin, Belden Sezen, Dr. Ebru Nurluoğlu, Sibel Bozkurt, Meltem Arıkan, Dr. Gökçen Erdoğan var. 

Feminist ikon We Can Do ItAyrıca Türkiye’nin ilk tır şoförü Leyla Ağaçkoparan, Sivas’taki pembe taksi uygulamasıyla ilgili konuşan Sivaslı kadınlar, kendisini başka erkeklere pazarlayıp sürekli şiddet uygulayan kocasını öldürdükten sonra, ’’Hep kadınlar mı ölecek, birazda erkekler ölsün’’ sözleriyle gündem olan Çilem Doğan’ın avukatları, kadınlar için ayakta işeme aparatını çıktığı dünya turundayken keşfedip bunu yazan Destan Luise Kılıç derginin 8 Mart özel sayısında yer alıyor.

Ayrıca Bayan Yanı yazar-çizerleri bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Raise Your Voice Festivali” kapsamında 10 Mart Perşembe günü saat 10.00 ‘da Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Galata Yerleşkesinde “Kadın ve Mizah” panelinde okurlarıyla buluşacak.

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