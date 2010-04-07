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Yaşam

Mizah dergilerinin kapaklarından Türkiye gündemi

Mizah dergileri Türkiye'nin gündemini kapaklarına taşıdı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Mizah dergileri Türkiye'nin gündemini kapaklarına taşıdı. Yoğun haber gündemi arasında mizah dergilerinin kapaklarına taşıdığı olaylar da birbirinden farklı oldu.

 Uykusuz dergisi, kapağına Başbakanlık Etik Kurulu’nun 20 lira rüşvet sayılmaz açıklamasını taşırken, Penguen dergisi de Deniz Baykal’ın Başbakan Erdoğan’ı düelloya davet etmesini kapak yaptı. Leman dergisinin kapağında da dersane borcunu ödeyemediği için annesinin hapse girmesine dayanamayıp intihar eden Soner Semih Sipahi’nin dramı, çarpık eğitim trajedisi başlığıyla yer aldı.

İşte o kapaklar




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