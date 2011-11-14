-Miyazaki'nin ismi eğitim parkında yaşayacak İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - Van'da 9 Kasım'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin ismi, Bahçelievler'de geçen yıl hizmete giren Deprem Arama Kurtarma, Afet Sivil Savunma ve Trafik Eğitim Parkına verildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Ekim'de Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Japonya'dan bir yardım organizasyonuyla arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Erciş'e gelen ve 9 Kasım'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde kaldıkları otelin çökmesiyle hayatını kaybeden Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı Bahçelievler'de yaşatılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, Yumeka Ota, Miyuki Konnai ve Atsushi Miyazaki'nin 9 bin kilometre uzaktaki Japonya'dan gelerek Türkiye'deki acıları paylaşmakla kalmayıp, Van'da can kurtarmaya çalıştıklarını ifade ederek, bu isimlerin Türk halkı tarafından asla unutulmayacağını belirtti. ''Dünyaya insanlık dersi veren, yüreğimizi saygılarıyla ve sevgileriyle ısıtan, geleneklerimize bile hassasiyetle yaklaşarak, Van'da kurban keserek halkımıza sunan Dr. Atsushi Miyazaki ve ekibini, yalnız Bahçelievler halkı değil, Türk halkı sonsuza kadar Van'a can katanlar olarak asla unutmayacaktır'' ifadelerini kullanan Develioğlu, Dr. Miyazaki'nin isminin, geçen yıl ilçede açılan Deprem Arama Kurtarma, Afet Sivil Savunma ve Trafik Eğitim Parkıyla yaşayacağını kaydetti.