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Yaşam

Miyazaki'nin adı meydanda yaşayacak

Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı, Türk Kızılayınca kurulan Mevlana kentteki meydana verildi.

25 Aralık 2011 02:00

T24 - Van'da 9 Kasımda meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitiren Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki'nin adı, Türk Kızılayınca kurulan Mevlana kentteki meydana verildi. 


Van'da 23 Ekimde meydana gelen depremin ardından depremzedelere yardım için kente gelen Japon yardım ekibinin içinde yer alan Dr. Atsushi Miyazaki, ikinci Van depreminde kaldığı Bayram Oteli'nin enkazında kalarak yaşamını yitirmesiyle Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. 


Dr. Miyazaki'nin fedakarlığına karşılık Türkiye'nin birçok yerinde farklı etkinlikler düzenlenerek ismi yaşatılmaya çalışılırken bir adım da Türk Kızılayı'ndan geldi. Türk Kızılayğ, Van'daki depremlerin ardında Seyrantepe Mahallesi'nde yapılan Mevlana kentte oluşturulan meydana Miyazaki'nin ismi verdi.


Türk Kızılayı Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyrantepe'deki Mevlana kenti düzenlerken şehir havası vermek için meydanlar ve caddeler oluşturduklarını bildirdi. 


Depremden önce vatandaşların her gün geçtikleri kentin önemli caddeleri olan ''Cumhuriyet'', ''Kazım Karabekir'', ''İskele'' isimlerini Mevlana kentte oluşturdukları caddelere verdiklerini ifade eden Özdemir, ''Burada oluşturduğumuz iki meydandan birine 'Kızılay' diğerine ise iyi niyet elçisi ve yardım gönüllüsü olarak geldiği ilimizde ikinci depremde hayatını kaybeden Miyazaki'nin ismini verme kararı aldık. Bunu tamamen şükran ve vefa borcu olarak yaptık. Van halkı olarak kendisine minnettarız'' dedi.


Seyrantepe Mevlana kentinin yaklaşık 5 bin kişinin kaldığı 504 Mevlana evinden oluştuğunu belirten Özdemir, revir, lokal, televizyon salonu, yemekhaneler, psikososyal destek birimleri, etüt merkezleri gibi sosyal donatılara sahip olduğunu söyledi. Miyazaki'nin isminin kaldıkları yerde yaşatılmasının çok güzel olduğunu ifade eden Mevlana kent sakinleri, Miyazaki'nin adının yanı sıra depremden önce sık sık kullandıkları kentin önemli caddelerinin isimlerinin burada yaşatılmasından da memnun olduklarını söyledi.



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