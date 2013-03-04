MİT’ten Suriye’ye ‘SAM’ takibi

TBMM Böcek Komisyonu’nda dinlenen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensupları, MİT'in, Suriye’nin Türk savaş uçağını vurduğu füze olarak da bilinen, "karadan havaya atılan füze" anlamına gelen SAM füzeleri (Surface to Air Missile) üzerindeki radarların özel bir sistemle izlendiğini aktardı. Tutanaklara yansıyan bilgilere göre, MİT bilgileri TSK’ya iletiyor.

TBMM yasa dışı dinlemeleri araştıran Böcek Komisyonu’nda dinlenen MİT yetkilileri, uçakları ve diğer füzeleri yok etme amaçlı kullanılan ve uçak savar sistemlerinin bir parçası olan SAM füzelerinin Türkiye’de konuşlanmış sistemlerle izlendiğini söyledi. Radar sinyallerini izleyen MİT'in bilgileri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) aktarıldığı belirtilirken yetkililer, “Bu füzeler çalıştığı zaman bizim haberimizin olması gerekir” dedi. Genelkurmay Elektronik Sistemler Komutanlığı (GES), bir süre önce MİT’e bağlanmıştı.

Komisyona bilgi veren MİT yetkililerinin tutanaklara yansıyan değerlendirmelerinden bazı bölümler şöyle:

'Türkiye sathında SAM için konuşlanmış sistemimiz var'

"Uçakların, gemilerin radarları var veya bazı silah sistemlerinin radarları var. Bunların sinyalleri üzerinden biz tespit yapmaya çalışıyoruz çevre ülkelere yönelik olarak, ülke güvenliğini sağlamak amacıyla.

Mesela, işte, SAM füzeleri vardır biliyorsunuz, bunların üzerinde radarlar vardır. Bu füzeler çalıştığı zaman bizim haberimizin olması gerekir. Bizim de bu tür Türkiye sathında konuşlanmış sistemlerimiz var, bu sistemler vasıtasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Eskiden bu çalışmalar, GES komutanlığı ayrı iken, farklı bir şekilde devam ediyordu ama şu anda tek elden Türkiye’de sinyal istihbaratını yapar durumdayız ve yoğunluklu olarak da Türk."

'Silahlı Kuvvetler’e hizmet veriyoruz'

"Ama tabii ki Millî İstihbarat Teşkilatı olarak da biz stratejik bakış açısıyla bu olaylara yaklaşıyoruz doğal olarak ama onlar da tabii ki olaylara taktik ve operasyonel açıdan bakıyorlar. Yani herhangi bir olay olduğunda, barış zamanında bazı şeyleri bilmek gerekiyor ki savaş durumunda da buna karşı önlem alabilsinler şeklinde. “

'Kripto yatırımlarının hızlandırılması lazım'

Hemen hemen her şey kriptolanmaya başladı. Tabii ki Millî İstihbarat Teşkilatı açısından bu kriptolanması çok da olumlu bir durum değil, kripto analiz bu yüzden çok önemli ve gittikçe de önem kazanıyor. Bu nedenle yatırımlar yapmaya başladık ama bu yatırımların hızlandırılması ve devlet güvenliği açısından bir noktaya getirilmesi gerekli.

'Bilgisayardaki dosyalarınızın içeriği değişebilir'

Sizin rızanız dışında bu bilgisayar üzerindeki hemen hemen her şeyi başka birisi ele geçirebilir. Yani burada herhangi bir sınır yok. Korkutucu, ama bu böyle maalesef! Bilgisayara bu programları yükledikten sonra aslında normal de kullanıcının, sıradan bir kullanıcının bunu fark etme şansı çok fazla yok.

Bu, bilgisayarınızın arka planında çalışıyor, size hiçbir şekilde bir emare vermiyor. Siz diyelim ki İnternet’te gezerken o arka tarafta çalışıyor. Diyelim ki siz bir yerlere girdiniz, girdiğiniz adreslerin listesini bir yerlere gönderebilir veya bilgisayarınızda dosyalar vardır, bunları alıp bir yere gönderebilir veya daha vahim olanı, bilgisayardaki dosyalarınızı silebilir veya daha da vahim olanı bilgisayar üzerindeki dosyalarınızın içeriğini değiştirebilir. Yani siz bilgisayarınızın üzerinde yani başına geçtiğiniz zaman ne yapabiliyorsanız hemen hemen bunu uzaktan da yapma şansınız var.

'Meclis’te ortam dinlemesi yapılabilir'

Bir IP telefon var, burada da bir IP telefon var, değişik bir kod göndererek o telefonu aslında açıyorum ama ahizesi üzerinde duruyor, mikrofon açılıyor hiçbir şey yapmadan. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bu zafiyeti bilen birisi, bu telefondan kullanıyorsanız ve aynı ortamdaysanız -yani diyelim ki çok büyük, Meclisteyiz diyelim, burada bütün telefonlar IP Telefon- buradan, atıyorum, yıldız, 21, bir şey, bir kod göndererek karşıdaki telefonu açabiliyor ve o ortamdaki sesleri dinleme şansı var. Bu bir zafiyetten kaynaklanıyor.

'Cep telefonu üzerinden neler yapılabilir?'

Neler yapılabilir gene cep telefonu üzerinden? Şunlar yapılabilir: Belki tekrar olacak ama cep telefonu üzerindeki bütün bilgilere erişebilir yani siz neye erişiyorsanız. Onlar nelerdir? Kimi aramışsınız, kim sizi aramış, oradaki var olan SMS’ler, resimleriniz, videolarınız… Onun dışında, daha tabii ki vahim olanları, ortam dinlemesi yapılabilir.

'Casusluk faaliyetini Emniyet ile beraber izliyoruz'

Beraber yapıyoruz. Bu tür objeler var biliyorsunuz, çok rahatlıkla satılıyor. Mesela, neler var? Sizler de biliyorsunuz ama örnek vermek açısından, anahtarlık var yani bildiğiniz, üzerinizdeki anahtarlığın çok benzeri bir anahtarlık var. Bu anahtarlık bir ses kayıt cihazına dönüştürülmüş durumda, şu anda İnternet’te satıyorlar, parasını verdiğiniz zaman size bunu gönderiyorlar. Yani masanızın üzerine koyduğunuz zaman şu anahtarlığı şu anda, bir ortama gittiğiniz zaman kimin dikkatini çekecektir? Çünkü sıradan bir anahtarlık görünümünde, hiçbir farkı yok yani ona göre yapmışlar.

'Balık avlamayı öğretiyoruz'

Günümüz dünyasında artık o kadar çok riskler yükseldi ki, nano teknolojiyle beraber, görülemeyen bazı istihbari tekniklerine de ulaşacağız. Dolayısıyla, ilk etapta tespit ettiğimiz riskler kadar, bunlara yönelik alabileceğimiz… Bu, bir sağlık alanından benzetme yapabilirsek, bir virüse karşı geliştirdiğiniz, bir bakteriye karşı geliştirdiğiniz antibiyotiğe benzer. Mutlaka, bir müddet sonra, o virüs dönüşecek, başka bir hâl alacak. Dolayısıyla, öncelikle burada önemli olan, insan unsurunun yani istihbari tehdide maruz kalabilecek riskler karşısında olabilecek insan unsurunun aslında farkında olması, o risklerle nasıl mücadele edeceğini bilmesidir. Biz, insanlara nasıl balık avlaması gerektiğini öğretmeye çalışıyoruz.

2009 Ocak ayı itibarıyla. Bu brifinglerimize, 7.400 civarında “kritik personel” olarak adlandırdığımız yönetici ve proje sorumlusu düzeyinde uzman katıldı. Kendilerinin proje sorumlusu olduğunu, beraberlerinde çalışan diğer personele de bu brifinglerde ilettiğimiz çeşitli hususları aktardıklarını düşündüğümüzde, aslında 20 bin-25 bin civarında bir kitleye bu konuda ilk ağızdan temel farkındalığı yaratacak şekilde bir iletişim kurduğumuzu, bir bilgi aktarımı gerçekleştirdiğimizi değerlendiriyoruz.

Telefonu evin başköşesine koymayız

Burası bizim için stratejik bir kurum. Bu kurumun birtakım güvenlik tedbirleri var. İletişim sistemleriyle ilgili ne kadar önlem alırsak alalım, bu kurumda çalışan personel ve sayın milletvekillerimizin güvenlik duyarlılığı kadar ancak başarılı olabiliriz. Bu anlamda ancak karşı koyma çalışmalarımız geçerlidir çünkü sistemlerinizi antivirüslerle, cep telefonlarınızı, akıllı telefonlarınızı keza, dinlenmeye karşı birtakım yazılımlarla koruyabilirsiniz ama o telefon, bizim için, örneğin her zaman bir dinleme cihazıdır. Biz, evimize girerken, o telefonu hiçbir zaman salonun başköşesine getirip koymayız. Toplantı yaptığımız özel odalarda masalarımızın üstünde telefonlar hiçbir zaman olmaz, özellikle gizlilik dereceli.