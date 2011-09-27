MİT'ten sıradışı kariyer ilanı

T24-

MİT, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde görevlendirilmek üzere erkek istihbarat uzman yardımcıları alacak. Aranan şartlar ise teşkilatın internet sitesinden yapılan duyuruda yer aldı. Buna göre, aday adaylarının sağlıklı, 35 yaşını doldurmamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.Askerlik görevini fiilen tamamlamış ya da üç ay içinde terhis olabilecek durumda olmak veya askerliğini en erken Temmuz 2012'ye kadar erteletmiş olmak da yine şartlar arasında. Ve kamu personel seçme sınavından teşkilatın istediği puanları yani P1, P2, P3 puan türlerinden en az 70 almış almaları gerekiyor.Aday adaylarının yabancı dil bilmesi de şart. Üstelik KPSS'den belirtilen puanları alamamış olan aday adaylarının işi daha da zor. Çünkü onlardan Arapça, Çince, Ermenice, Sırpça, Peştuca gibi yabancı dillerden birini bilmeleri bekleniyor.Bu şartları karşılayanlar en geç 21 Ekim'e kadar MİT Müsteşarlığı'na ulaşacak şekilde başvurularını posta yoluyla yapmaları gerekiyor.