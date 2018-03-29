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Deutsche Welle

MİT'ten Kosova'da "Gülen" operasyonu

MİT, Kosova'da yaşayan 6 Türk vatandaşını Gülen yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Kosova güvenlik güçlerinin desteğiyle yakalayarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürdü.

29 Mart 2018 22:18

Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kosova istihbaratıyla yürüttüğü operasyonla Kosova'da bulunan Gülen yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen 6 kişiyi yakalayarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürdü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'de haklarında dava açılan ve firari olan 6 kişi adli makamlara teslim edildi. Söz konusu kişilerin Gülen yapılanmasının Balkan ülkelerindeki faaliyetlerini yürüttüğü ayrıca, Türkiye'den kaçmak isteyenlere yardımcı olduğunu iddia ediliyor.

Gülen okulu öğretmenleri

Kosova makamları gözaltına alınanların ülkedeki Gülen yapılanmasına ait başkent Priştina'daki Mehmet Akif Koleji'nde çalışan öğretmenler olduğunu belirtti. Kosova İçişleri Bakanlığı, 6 kişinin "güvenlik gerekçeleriyle" gözaltına alınmasının ardından oturum izinlerinin iptal edildiğini bildirdi. Bakanlık gözaltı gerekçesine dair somut bir açıklama yapmadı. Gözaltına alınanlar mahkemeye çıkarılmadan Türk yetkililere teslim edildi.

Aileleri, yakınlarının sabah saatlerinde okuldaki işlerine gittikleri sırada gözaltına alındığını söyledi. Gözaltına alınan kişilerin avukatı müvekkilleriyle görüşemediğini polisin operasyonun gerekçesiyle ilgili bir bilgi vermediğini söyledi. Avukat, "Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın Türkiye'ye iade edilmeleri çok endişe verici bir durum" diye konuştu.

Reuters haber ajansına konuşan isminin gizli tutulmasını isteyen üst düzey bir Kosovalı hükümet yetkilisi, "Son haftalarda Gülen okullarına ve orada çalışanlara karşı adım atamamız için Türk yetkililerden muazzam baskı görüyorduk" dedi. Kosova hükümeti daha önce yaptığı açıklamalarda Gülen okullarını kapatmayı düşünmediklerini duyurmuştu.

OHAL bilançosu

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ABD'de yaşayan Fethullah Gülen olduğunu iddia ediyor ve onun yapılanmasını "terör örgütü" olarak görüyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de darbe girişiminden sonra ilan edilen ve halen devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) süresince 50 bin kişi tutuklandı. 20 bin soruşturma yapıldı, 8 bin dava açıldı, 105 bin kişi yargılanıyor. 109 bin kişi kamudaki görevlerinden atıldı, 9 bin kişi ise firari durumda.

rtr,AFP/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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