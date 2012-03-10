MİT'ten ikinci kez 'boş' suikast alarmı

T24- MİT'in Erdoğan'a suikast yapılacağı alarmı boş çıktı. İhbarcı, canı sıkılan parfümeri çırağıydı. Bu, MİT'in bilinen ikinci 'boş ihbar'ı oldu.

Radikal'in haberine göre, MİT’in 4 Mart’ta en üst güvenlik birimlerine “Başbakan’a 15 kişilik bir grup Kanaslarla saldıracak, tedbir alın” şeklindeki uyarısının ardından ‘boş’ bir ihbar çıktı. MİT’in KCK’daki muhbirlerine dayandırdığını söylediği ihbarın parfümeride çalışan bir çırak tarafından yapıldığı belirlendi. Polisin yakaladığı B.D.Ü. “Müşteri azlığından canım sıkılmıştı. Ben de MİT’e böyle bir senaryo yazıp ihbar ettim” dedi.

Ankara’yı alarma geçiren 4 Mart tarihli acil kodlu Kanas’lı saldırı istihbaratını MİT, KCK’nın içindeki kaynaklardan gelen bilgiye dayandırdı. İhbar üzerine hem Ankara hem de İstanbul’da Başbakan’ın korunmasına yönelik tedbirler arttırıldı. MİT’in ‘çok kritik’ koduyla gönderdiği suikast bilgisini araştıran güvenlik birimleri, istihbaratın Ankara’da bir parfümeri dükkânından gönderilen e-mail’e dayandığını tespit etti. Parfümeri çalışanı B.D.Ü’nün müşteri azlığından can sıkıntısını geçirmek için MİT’in ihbar sayfasına böyle bir ihbar gönderdiği ortaya çıktı. MİT, bir süre önce internet sayfasında e-ihbar bölümünden ihbar çağrısında bulunmuştu. Bu da ‘ihbarcı bir genç kuşak mı yetiştirilmek isteniyor’ eleştirilerine neden olmuştu.

İhbar hayali çıkmıştı

Bu MİT’in ilk ‘boş ihbar alarmı’ değil. Erdoğan’a suikast iddialarından biri de 31 Ocak 2011’de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen birinci Ergenekon davasının duruşmasında gündeme gelmişti. MİT’in mahkemeye gönderdiği yazıda, 2007’de Erdoğan’a yönelik iki suikast ihbarıyla ilgili olarak kendilerine ulaşan bilgi notuna yer verilmişti.

Yazıya göre Ergenekon sanıkları emekli Yüzbaşı Zekeriya Öztürk ve Zeki Yurdakul Çağman, Başbakan’a suikast için Üsküdar’daki evinin yakınında sarı renkli ev kiralamıştı. İddiaya göre bu gruba emir veren kişi Bulgaristan’da yaşayan Türk asıllı emekli bir albaydı. Eylemin finansörü de Selahattin Beyazıt diye biriydi. Ancak Radikal, yaptığı araştırmada bilgi notundaki iddiaların gerçek olmadığını haberleştirmişti. Haberde, “MİT, böyle duyumu neden sadece Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı ile paylaşmakla yetinip eylemcilerle ilgili herhangi bir takibat yapmadı?” diye sorulmuştu.