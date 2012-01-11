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Politika

MİT'ten devlet erkanına brifing ANKARA (A.A)

11 Ocak 2012 19:53

-MİT'ten devlet erkanına brifing ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar, askeri erkan ve yüksek yargı organlarının başkanlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı başladı. MİT Müsteşarlığının 85'inci kuruluş yıl dönümünü kapsamında, düzenlenen bilgilendirme toplantısı saat 17.40'da başladı. Toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, devlet erkanına, teşkilatın yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmalarını anlatması, iç ve dış istihbarat alanındaki yeniden yapılandırmaya ilişkin süreç ve yürütülen projelerle ilgili bilgi vermesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca Başbakan Erdoğan'ın da bir konuşma yapacağı belirtiliyor.

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