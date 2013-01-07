MİT'ten çocuklar için: Minitipler!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 86. kuruluş yıldönümünü yeni internet sitesi ile kutladı. Sitede artık çocuklar için öyküler ve oyunlar da var. Sitede ayrıca 6 dilde yayın yapılmaya başlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) internet sayfası yenilendi. Teşkilatın internet sayfası, Türkçe'nin yanı sıra, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca dillerinde yayına başladı. MİT böylece, Kuzey Afrika, Arap yarımadası, Ortadoğu ve Batı Avrupa'yı içine alan geniş coğrafyadaki milyonlarca kişiye internet sitesi aracılığıyla ulaşmayı hedefliyor.

MİT'in kuruluşunun 86. yılı emekli personelin de katılımıyla düzenlenen bir törenle kutlandı. Milli İstihbarat Teşkilatı, geçen yıl, geniş katılımlı bir törenle kuruluş yılını kutlamış ve “dünyanın en iyi 10 istihbarat servisinden biri olma” hedefini açıklamıştı.

Çocuklara öyküler, oyunlar, bulmacalar

Yeni tasarımda çocuklar için ayrılan bölüm de yenilendi. Sayfada 12 yaş altı çocuklar için hikaye ve oyunlara yer veriliyor. Çocuk sayfasında ‘Minitipler’ isimli kahramanların maceraları yer alıyor. Sayfada yer alan oyunlar ‘Hafıza ustası’, ‘Fark nerede’, ‘Hoplak bulmaca’, ‘Maraton başlıyor’ ve ‘Şenlik zamanı’ isimlerini taşıyor.

Sitede ‘Hazine peşinde’, ‘Nice yaşlara’ ve ‘Çiftgören’ isimli çizgi hikayeler de bulunuyor.

Çocuk sayfasının ‘merak ettikleriniz’ bölümünde, teşkilatın geçmişi ve çalışma yöntemleri hakkında çocuklara bilgi veriliyor.

MİT, çocuklar için ayırdığı bölümde internet güvenliği konusunda ailelere de bazı tavsiyelerde bulunuyor. Sayfada ailelere yönelik tavsiyelerden bazıları şöyle:

- İnternet ortamında isim, adres, okuduğu okul ve fotoğraf gibi kişisel bilgilerini paylaşmamaları yönünde çocuklarınızı tembihleyin.

- İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle sizin izniniz ya da gözetiminiz olmadan buluşma yapmasının önüne geçin.

- Çocuğunuzun, kendisini rahatsız eden herhangi bir kişi ya da içerikle karşılaşması durumunda sizi mutlaka haberdar etmesini sağlayın.

- İnternet şifresi oluşturması durumunda, tahmin edilmesi zor bir şifre bulması gerektiğini öğretin.

6 dilde 'Nasıl yardım edebilirzsiniz?'

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yenilenen internet sitesi, teşkilatın kuruluşunun 86. yılında yayına başladı. Yeni site, Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca dillerinde yayın yapıyor. Yeni tasarımda, “Nasıl Yardım Edebilirsin” bölümüne bu dillerde bilgi girilmesine de olanak sağlandı.