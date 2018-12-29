T24 LogoT24 Logo
Dünya

MİT'ten Azerbaycan'da 'FETÖ' operasyonu

FETÖ' mensubu olduğu belirtilen bir öğretmen gözaltına alındı.

29 Aralık 2018 16:04

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'FETÖ' üyesi olduğu belirtilen Öğretmen Mehmet Gelen'in Azerbaycan'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, 'FETÖ' ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen'i takibe aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan 'FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in sahte pasaportla Belarus'a girmek istediği sırada gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye götürüldü.

ETİKETLER

fetömitazarbeycanhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24