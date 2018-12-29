MİT'ten Azerbaycan'da 'FETÖ' operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 'FETÖ' üyesi olduğu belirtilen Öğretmen Mehmet Gelen'in Azerbaycan'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, 'FETÖ' ile mücadele kapsamında yurt dışı operasyonlarına devam eden MİT, hakkında arama kararı bulunan Gelen'i takibe aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminden sonra Azerbaycan'da faaliyetleri durdurulan 'FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapan Gelen'in sahte pasaportla Belarus'a girmek istediği sırada gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranan Mehmet Gelen, Azerbaycan'dan alınarak Türkiye'ye götürüldü.