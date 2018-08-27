MİT'ten atılan 2 FETÖ şüphesi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak isteyen eski MİT çalışanı 2 şüpheli, \'Hudut Kartalları\' askerleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı devriyesi \'Hudut Kartalları\', Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede 2 şüpheli yakaladı. Sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalanan Ebubekir E. (35), Yasir U.\'nun (29) haklarındaki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında KHK ile MİT\'ten ihraç edildikleri ve \'arandıkları\' ortaya çıktı. FETÖ şüphesi 2 kişi, sınırdaki işlemlerinin ardından Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.