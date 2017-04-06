MİT'ten Adil Öksüz açıklaması: 'Bize çalışmadı'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Fethullah Gülen hareketinin "hava kuvvetleri imamı" olduğu iddia edilen firâri Adil Öksüz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilâtı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilâtı'na çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır" denildi.

MİT'in açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY'nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu olan ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır...

"Bu itibarla, FETÖ/PDY örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, ana muhalefet partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi milli güvenliğimize de zarar vermektedir."

Açıklamada ayrıca MİT'in "yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almadığı" vurgulandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çarşamba akşamı NTV televizyonuna verdiği mülakatta, "Adil Öksüz'ün elindeki GPS cihazını devletin hangi kurumu ithal etti?Adil Öksüz neden tutuklanmadı, neden gözaltına alınmadı?" diye sorumuştu.

Adil Öksüz, 16 Temmuz'da Ankara'daki Akıncı Üssü'nde gözaltına alındı. 18 Temmuz'da savcılığa sevk edildi, tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. "Sabit ikametgâh sahibi olması ve delilleri karartma imkânı olmaması" gerekçeleriyle serbest bırakıldı.

Savcılık karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren hâkim tutuklama talebini reddetti.

HSYK, Öksüz'ü serbest bırakan ve savcının itirazını reddeden hakimler hakkında soruşturma başlattı. İki hakim görevden uzaklaştırıldı.

Geöen yılki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlerle ilgili olarak mahkemeye gönderilen iddianamede bir numaralı şüphelisi Fethullah Gülen, iki numaralı şüpheli ise Adil Öksüz.