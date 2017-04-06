MİT'ten açıklama: Adil Öksüz MİT'te çalışmamıştır

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün 'MİT elemanı' olduğu iddiasını yalanladı. Teşkilattan yapılan açıklamada "Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır" dendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adil Öksüz’ü ben açıkladım daha kimi açıklayayım. Adil Öksüz’ün elindeki GPS cihazını devletin hangi kurumu ithal etti? Başbakanlık talimat verecek bakacaklar devletin hangi kurumu ithal etti. İki telefonu vardı, GPS cihazı vardı elinde. Herkes kelepçelenirken onlara kelepçe vurulmadı. Neden? MİT yasasında bir değişiklik yapıldı 2014’te. Başbakanın emri ve talimatı olmadan hiçbir MİT görevlisi tutuklanamaz gözaltına alınamaz. Adil Öksüz neden tutuklanmadı neden gözaltına alınmadı?"

Teşkilatın açıklamasında, CHP'ye de tepki gösterildi. "Son günlerde ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen ve teşkilatımızı hedef alan birtakım iddiaların FETÖ/PDY Örgütü’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni sulandırma çabaları ile örtüştüğü görülmektedir" denen açıklamada, "FETÖ/PDY Örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, ana muhalefet partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi, milli güvenliğimize de zarar vermektedir" ifadesine de yer verildi.

"Birtakım iddialar, darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüşüyor"

MİT'in resmi internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde Ana Muhalefet Partisi tarafından gündeme getirilen ve Teşkilatımızı hedef alan birtakım iddiaların FETÖ/PDY Örgütü’nün 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni sulandırma çabaları ile örtüştüğü görülmektedir. Teşkilatımız, yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almamaktadır. Buna karşın, tarihin kaydettiği bu olağanüstü günlerde, bu iddiaların Ana Muhalefet Partisi tarafından da gündeme getirilmesi cevap verme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Adil Öksüz Milli İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışmamıştır. Adil Öksüz’ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır.

ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY’nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve Mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock’a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren, çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.

Bu itibarla; FETÖ/PDY Örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, Ana Muhalefet Partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi, milli güvenliğimize de zarar vermektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.