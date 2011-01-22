-MİT'TEN "REVİZYON" HABERİNE YALANLAMA ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, ''MİT'te, 'eski kadroların tasfiyesi' ya da 'üst düzey eski yöneticilerin yakınlarının teşkilattan uzaklaştırılması' şeklinde, kurum kültürüyle de bağdaşmayan bir uygulamanın gerçekleştirilmediğini'' bildirdi. Yapılan açıklamada, Sabah Gazetesi'nin dün yayımlanan nüshasında, ''MİT'te Büyük Revizyon'' başlığıyla yer alan haberle ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Teşkilatımızdan yaş haddinden dolayı, Müsteşar yardımcılarından A.Ş. Ekim 2010 ayı içerisinde, bayan A.G. ise Kasım 2010 ayında emekliye ayrılmışlar ve yerlerine kurum içerisinden olağan atamalar yapılmış olup, 'eski kadroların tasfiyesi' ya da 'üst düzey eski yöneticilerin yakınlarının teşkilattan uzaklaştırılması' şeklinde, kurum kültürüyle de bağdaşmayan bir uygulama gerçekleştirilmemiştir.''