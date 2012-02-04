MİT'teki 'Yeşil'in ifadeleri savcılığa ulaştı

T24 - Faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında MİT’ten talep edilen “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’a ait ifadeler, Diyarbakır Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Yıldırım’ın Musa Anter cinayetiyle ilgili “PKK’nın en kafa adamlarından biri kullanıldı. Musa, Diyarbakır’a getirtildi. Olaydan yani Musa’nın kiminle görüşmeye gittiğinden Musa’nın oğlunun haberi var ama hiçbir zaman ağzını açmadı” dediği belirtildi.







Taraf'ın haberine göre; Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın Lazem Esmaeli, Asger Simitko isimli iki İranlının öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınarak Ankara Emniyeti ile MİT tarafından sorgulandığını söylemişti. Yeşil’in Ankara’da MİT tarafından sorgulandığı bilgisi üzerine faili meçhul cinayetler soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Diyarbakır Savcılığı harekete geçti. Savcılık, Yıldırım’ın ifadelerini MİT’ten istedi. MİT tarafından Diyarbakır Savcılığı’na gönderilen yazıda, Yeşil’in ifadesinin alınmadığı sadece bilgisine başvurulduğu belirtilerek, 10 sayfalık bilgi notu gönderildi. Yıldırım’ın savcılığa ulaşan açıklamalarında Anter cinayeti şu sözlerle anlatıldı: “Musa Anter olayında PKK’nın en kafa adamlarından biri kullanıldı ve Musa, Diyarbakır’a getirtildi. Olaydan yani Musa’nın kiminle görüşmeye gittiğinden Musa’nın oğlunun haberi var ama hiçbir zaman ağzını açmadı.”

Devlet bana sahip çıkamaz



Bilgi notunda dikkat çeken bir başka detay ise, Yeşil’in MİT’ten kendisini gözaltına alan kişileri araştırmasını istemesi. Yeşil, MİT’e “Benim o Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgumu iyi araştırın. Orada neler konuşuldu onu öğrenin yeter başka bir şey istemiyorum. Ben temiz bir işten dolayı karakola düşmem. Bana devletin bir birimi sahip çıktığı an devlet yara alır. Bu benim kendi fikrim. Bana sahip çıktığı an devlet yanar” dedi.

Vatandaşlık başvurusu



Musa Anter’in oğlu Anter Anter, “Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması’’ için başvuruda bulundu. Daha önce vatandaşlıktan çıkarılan, 40 yıldır İsveç’te yaşayan Anter Anter, hasta olması nedeniyle dilekçesini danışmanı Adnan Yüce aracılığıyla Ankara Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü’ne verdi. Anter’in başvuru formunda, 4 yaşındaki oğlu Sheho Musa Anter’e de kendisiyle birlikte Türk vatandaşlığı verilmesi yönünde talebi oldu.





