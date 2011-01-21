MİT'te sessiz sedasız kadro değişikliği

T24 - MİT'te iki müsteşar yardımcısı emekli edildi, torpille teşkilata aldıkları akrabaları da uzaklaştırıldı. Dış istihbarata ağırlık verilmeye başlanırken yabancılara benzeyen Türk ajanlar önem kazandı.



Müsteşar Hakan Fidan'ın göreve gelmesinin ardından operasyonel işleyişte ve idari yapılanmada yeni düzenlemelere giden Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) sessiz sedasız bir kadro değişikliği yaşandı. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



MİT'teki en kıdemli kadın yönetici olan Müsteşar Yardımcısı A.G. ile idari işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısı A.Ş. teşkilattan iki ay önce emekli edildi. A.G.'nin sınavlarda yeterli puanı alamadıkları halde MİT'e aldığı yakınları da teşkilattan uzaklaştırıldı. SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, MİT'te nepotizme (akraba-yakın kayırmacılık) son vermek amacını da güden operasyon, 2009'da bazı yönetici akrabalarının KPSS'de en az 80 puan alamadıkları halde teşkilat bünyesine dâhil edilmelerinden sonra başladı. Puanları yetmeyen personel alımına ilişkin Ankara 6'ncı İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldı. Bu gelişmeler yaşanırken MİT'te hem torpilli akrabalar uzaklaştırıldı, hem de MİT'in üst yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. İki müsteşar yardımcısı A.G. ve A.Ş. emekli edildi. Daha önce basında MİT'te etkisinin giderek artacağı yönünde haberlere konu olan A.G. ile birlikte onun ekibinde yer alan bazı isimlerle de yollar ayrıldı. A.G., geçtiğimiz yılın eylül ayında Müsteşar Hakan Fidan'ın yurtdışında olduğu bir dönemde Başbakanlık'ta yapılan terör zirvesine katılınca basında açık adıyla çeşitli haberlere konu olmuştu. Bu haberlerde Kürt konusunda uzman olduğu ve Öcalan'ı sorgulayan ekipte yer aldığı öne sürülen A.G.'nin yeniden yapılanma doğrultusunda "dişi James Bond"ları sahaya süreceği iddia edilmişti. İki müsteşar yardımcısının emekli olmasının ardından onlara bağlı olarak çalışan 10 kişinin de görev yerleri değiştirildi.





4 MÜSTEŞAR YARDIMCISI



Daha önce MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve Operasyon Başkanlığı görevlerini yürüten A.K., teknikten sorumlu müsteşar yardımcılığına getirildi. Ankara Bölge Başkanlığı yapan teşkilatın kıdemli isimlerinden A.G. de ikinci müsteşar yardımcısı oldu. 1'inci İstihbarat Müsteşar Yardımcılığı'na M.D., İdari Müsteşar Yardımcılığı'na ise F.A. getirildi. Bu düzenlemelerle bağlantılı olarak birkaç bölge yöneticisi de değiştirildi. Teşkilatta yeni bir düzenlemeye gidilerek 3 olan müsteşar yardımcılığı 4'e çıkarıldı. Bu doğrultuda eskiden tek olan İstihbarat Müsteşar Yardımcılığı, 1'inci ve 2'nci İstihbarat Müsteşar Yardımcılığı şeklinde ikiye ayrıldı. 1'inci İstihbarat Müsteşar Yardımcılığı ağırlıklı olarak yurtiçi, 2'nci İstihbarat Müsteşar Yardımcılığı ise yurtdışı konularından sorumlu. Bu düzenleme teşkilatın daha verimli çalışması için yapıldı. İki ay önce yapılan kadro revizyonu ise yeni yapılanmayı oturtmak için gerçekleşti.





YABANCI GİBİ AJANLAR



Yeni yapılanma doğrultusunda MİT'te çeşitli yabancı dilleri ana dili gibi konuşan, yurtdışında doğup büyüyen ve Türk olduğu anlaşılmayan kişiler operasyonel birimlerde görev yapacak. Yeni sistem doğrultusunda MİT'in internet sitesinde de düzenlemeye gidileceği öğrenildi.





CIA-FBI'DAN FARKLI YAPILANMA



Hakan Fidan, Mayıs 2010'da MİT Müsteşarlığına getirilmesinin ardından Bilkent Üniversitesi'nde hazırladığı yüksek lisans tezindeki teorik yaklaşım çerçevesinde iç ve dış istihbaratı ayırmıştı. Bu kapsamda CIA-FBI ve MI5-MI6 modelinden farklı olarak iç ve dış istihbarat, MİT'te bir yapılanmada toplandı. Yeni siyasi ihtiyaçlar doğrultusunda dış istihbarata ağırlık verilmeye başlandı. Fidan'ın MİT Müsteşarlığı'na getirilmesi İsrail başta olmak üzere yabancı gizli servislerin dikkatini fazlasıyla çekmişti. İsrail'in bu olağandışı tepkisinde Fidan'ın dış istihbaratta Türkiye'nin yeni siyasi ihtiyaçlarını karşılayacak bağımsız politikalar izlemek istemesinin etkili olduğu belirtiliyor.







