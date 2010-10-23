MİT'te ikinci günde ikinci intihar

T24 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son 48 saatte gelen iki ölüm haberi ile sarsıldı. İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden emekli Semra Maliş bahçesinde Kocaeli Şube müdürü ise evinde ölü bulundu.



MİT emeklisi yedinci kattan beton zemine çakıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden emekli Semra Maliş (55), oturduğu yedinci kattaki dairenin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Psikolojik tedavi gören Semra Maliş’in dün eşiyle birlikte çıktığı tatilden döndüğü, intihar etmesiyle ilgili de bir not bırakmadığı belirtildi.

Bostancı Doktor Kamil Akgüder Caddesi Şebnem Sokak Parlar Apartmanı’nda oturan Semra Maliş, dün gece yedinci kattaki evinin balkonundan kendisini aşağıya bırakarak intihar etti. Oturduğu apartmanın yanındaki bahçenin beton zeminine çakılan Maliş, olay yerinde hayatını kaybetti. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden emekli olduğu öğrenilen Semra Maliş’in cesedi, saat 07.30 sıralarında bahçenin sahibi Neslihan Etöz tarafından bulundu. Otomobiliyle bahçeye gelen Neslihan Etöz, bahçenin otomatik kapısını açınca yerde hareketsiz şekilde bir kadının yattığını gördü. Neslihan Etöz’ün ihbarı üzerine bahçeye gelen polis, hareketsiz yatan kadının öldüğünü belirledi.



MİT Kocaeli Şube Müdürü evinde ölü bulundu

MİT Kocaeli Müdürlüğü’nde şube müdürü olan Ahmet Süreyya’dan uzun süre haber alınamayınca, kaldığı İzmit Turgut Mahallesi’ndeki MİT Lojmanları’ndaki evine gidildi.

Evin zilini de çalan görevliler, ses çıkmayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Süreyya’yı evde yerde yatar halde gören görevliler, 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süreyya’nın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde inceleme yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, Süreyya’nın kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, konuyla incelemesini sürdürürken, Süreyya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a götürüldü.



