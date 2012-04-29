Mittal 'zenginler listesi'nde ilk sırada

İngiliz Sunday Times Gazetesi'nin bugün yayımladığı zenginler listesinin ilk sırasında 'Çelik Kralı' unvanlı Hint asıllı işadamı Lakshmi Mittal yer aldı.

İngiltere'deki 1000 en zengin kişinin sıralandığı listede 2005 yılından bu yana birinciliği kimseye bırakmayan 61 yaşındaki Mittal, 12 milyar 700 milyon sterlinlik servetiyle zirvedeki yerini korudu. Mittal'in geçen yılki tahmin edilen serveti 17 milyar 514 milyon sterlindi.

Her yıl yayımlanan listede, dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Lakshmi Mittal ve ailesini Rus iş adamları takip etti. Özbek asıllı Rus iş adamı Alisher Usmanov, 12 milyar 315 milyon sterlinlik servetiyle ikinci oldu. 58 yaşındaki Usmanov, geçen yıl da 12 milyar 400 milyon sterlin ile yine ikinci sırada yer almıştı.

Chelsea'de yaptığı flaş transferlerle, lüks yatlarıyla gündeme gelen 45 yaşındaki Rus iş adamı Roman Abramovich ise 9,5 milyar sterlinlik servetiyle listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

İlk 3 sıradaki iş adamlarının ortak özelliği İngiltere Premier League'deki Londra takımlarıyla bağları. Abramovich 2003 yılında satın aldığı Chelsea'ye milyonlarca sterlin yatırım yaparken, Usmanov bir başka Londra devi Arsenal'ın hisselerinin yüzde 29'unu elinde tutuyor. Mittal'in de Queens Park Rangers takımında yüzde 20 hissesi bulunuyor.

Listede yer alan ve servetleriyle dikkati çeken diğer bazı isimler şöyle:

Formula 1'in patronu Bernie Ecclestone 2 buçuk milyar sterlin (23. sıra)

Efsanevi müzik grubu Beatles'in üyesi Sir Paul McCartney 665 milyon sterlin (124. sıra)

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 310 milyon sterlin (262. sıra)

Besteci ve müzisyen Sir Elton John 220 milyon sterlin (345. sıra)

David ve Victoria Beckham 190 milyon sterlin (395. sıra)

Ünlü şef Jamie Oliver 150 milyon sterlin (501. sıra)