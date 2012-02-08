Mitsubishi'den 2,3 liraya satılık fabrika

T24 - Japon otomotiv üreticisi Mitsubishi’nin, kapatma kararı aldığı Hollanda’nın Limburg eyaletindeki NedCar isimli fabrikasını 1 Euro'luk (2,3 TL) sembolik değerle satmak istiyor.



Hollanda Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Maxime Verhagen, BNR radyo kanalına yaptığı açıklamada, Mitsubishi’nin Dış Üretim Müdürünün kendisine, personeli devralmak koşuluyla fabrikayı 1 Euro'luk sembolik değerle satmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti.



Japon otomotiv devi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hollanda’daki NedCar fabrikası da dahil Avrupa’daki tüm üretimini durdurma kararı aldığını duyurmuştu. Mitsubishi, bir yıl içinde bu kararını hayata geçirmeyi planlıyor.



Mitsubishi’nin kararını hayal kırıklığıyla öğrenen Born kentindeki NedCar fabrikasında çalışan 1500 işçi, seslerini duyurabilmek için cuma günü greve gitme kararı aldı.



Ülkenin en büyük otomobil fabrikası konumundaki NedCar’ın kapatılmasının Limburg bölgesi için büyük felaket olacağını ileri süren sendikalar ve muhalefet partileri, hükümetten olaya yakın ilgi göstermesini istiyor.





