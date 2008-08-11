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Yaşam

Mitsubishi Lancer Sports Sedan

Mitsubishi'nin 'köpekbalığı', 35 bin YTL'den yollara çıktı

11 Ağustos 2008 03:00

Mitsubishi’nin şimdiye kadar ki en iddialı otomobil projesi olan Global Platform kapsamında geliştirilen Yeni Lancer Sports Sedan, 35 bin 110 YTL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu. Temsa Global tarafından ithal edilen 9’uncu nesil yeni Lancer Sports Sedan, uzun boyu (4570 milimetre) ve konforlu iç mekânı ile D segmentindeki otomobillere yaklaşıyor.

 

Mitsubishi’nin gelecek modellerinde uygulamaya koyacağı yeni görsel kimliğinin ilk örneği olan ve Avrupa pazarı hedef alınarak geliştirilen yeni Lancer Sports Sedan, jet uçaklarının hava emiş sistemlerinden esinlenilerek tasarlanan ön ızgarası ile yırtıcı bir görünüme sahip. Lancer, köpekbalığı ağzı şeklindeki ters açılı burnu, uzun kaputu, arkaya doğru yükselen bel çizgisi ve kısa bagajı ile bir kama görüntüsü çiziyor. Yeni Lancer Sports Sedan, 1.5 litre 110 beygir manuel, 1.5 litre 110 beygir otomatik ve 1.8 litre 143 beygir CVT otomatik şanzıman seçenekleriyle satışa sunuluyor.

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